Sweet Home: Einrichtungsprobleme? – So geht Einrichten ganz leicht Dank dieser zehn einfachen Lösungen brauchen Sie weder viel Geld noch einen Interiordesigner. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Wählen Sie Beige

Neutral: Beige und andere Naturtöne machen das Einrichten nicht nur einfach, sondern wirken immer edel. Foto über: Alvhem

Vergessen Sie das lange Studieren von Farbkarten oder die Idee, bloss eine einzelne Wand zu streichen. Wählen Sie ein sanftes Beige für alle Wände und richten Sie sich mit neutralen Tönen ein. Farbe bringen Sie ganz einfach mit Akzentkissen und Blumen rein. Dieses schlichte Wohnzimmer wirkt todschick und ist supereinfach eingerichtet. Diese Art von Möbeln kriegen Sie in grossen Möbelhäusern, ein Flauschteppich kostet nicht alle Welt und ein Rattanstuhl passt auch noch rein.

Stylingideen dazu:

Rahmen Sie Ihre Bilder mit weissen Passepartouts. Das sticht auf einer beigen Wand besonders schön hervor. Auch die Idee mit einem schmalen Sockel lässt sich einfach nachmachen, braucht wenig Platz und wertet die Einrichtung auf.

2 — Schaffen Sie einen Arbeitsplatz hinter der Tür

Nischennutzung: Homeoffice hinter der Tür. Foto über: Entrance

Mehr Platz zum Arbeiten kann man momentan immer gebrauchen. Das geht auch gut mal hinter der Tür. Diese Idee, einfach eine Lade mit Wandträgern zu montieren, ist genial und günstig. Darüber hängt ein Wandregal für alles Nötige und da alles in Weiss ist, beziehungsweise in der gleiche Farbe wie die Wand, wirkt es elegant und nicht zusammengebastelt.

3 — Kreieren Sie einen Mini-Essplatz

Klappe runter: Essen in der Küche dank Klapplösung an der Wand. Foto über: Stadshem

Nach einem ähnlichen Prinzip können Sie auch in der klitzekleinsten Küche einen Tisch montieren. Mit Klappvorrichtung an der Wand und zwei Hockern zum Stapeln klappt es dann plötzlich auch mit dem Kaffeetrinken am Morgen oder Salatessen in der Lunchpause.

4 — Platzieren Sie Hocker und Bürolampen neben dem Bett

Die schnelle Lösung: Zweimal das Gleiche neben dem Bett. Foto über: Alvhem

Lesen im Bett ist auch keine grosse Sache mehr, wenn die richtige Leuchte bereit steht. Auch hier braucht es nicht viel und die Fertigstellung einer Schlafzimmereinrichtung ist schnell und günstig erledigt. Zwei identische Hocker und Büroleuchten lösen dieses Problem auf stilvolle Art.

Farbtipp dazu:

Wie Sie sehen, hilft es bei einfachen und günstigen Einrichtungen, wenn die Wände farbig gestrichen sind. Hier sorgt ein Himmelblau für viel Frische.

5 — Ziehen Sie den Vorhang über die ganze Wand

Durchgezogen: Statt bloss über dem Fenster, zieht sich ein Vorhang über die ganze Wandlänge hinweg. Foto über: Coco Lapine Design

Dies ist ein kleines Zimmer mit einem Fenster in der Mitte der Wand. Durch einen einfachen Trick bekommt es optisch mehr Grösse. Der Trick geht mit einer Vorhangschiene, die sich über die ganze Wandlänge zieht. So sehen auch günstige, halbtransparente Fertigvorhänge fantastisch aus.

Stylingtipp dazu:

Wählen Sie für die Vorhänge eine warme Pastellfarbe. Diese sorgen für ein schöneres Licht, falls Sie die Vorhänge mal tagsüber ziehen wollen und sie geben dem Raum ein wenig Farbe.

6 — Stellen Sie hübsche Boxen auf den Schrank

Schlankmacher: Schrank mit Boxen und Taschen. Foto über: Alvhem

Schränke braucht jeder. Auch wenn die Kleiderschränke ab Stange oft nicht mit besonderer Schönheit oder Individualität brillieren, gibt es doch Möglichkeiten, sie persönlicher wirken zu lassen. Dafür müssen Sie keinen Stylingkurs besuchen. Ein paar hübsche Boxen lassen einen grossen flächigen Schrank weniger dominant wirken. Und der Bonus: Sie bekommen zusätzlichen Stauraum.

7 — Geben Sie Ihrem Bad eine Besenstange

Ab Stange: Eine Holzstange sorgt für Stil im Badezimmer. Foto über: My Scandinavian Home

Die Badezimmer in Mietwohnungen sind oft vor allem eines: praktisch und uniform. Mit einer simplen Besenstange aus Holz können Sie dies ändern. Montieren Sie diese mit Schnüren an der Decke hängen Sie Körbe, Tücher oder den Morgenmantel auf. Sie brauchen nicht viel Platz dafür, und das Bad wird hübscher und praktischer.

8 — Zaubern Sie ein chices Regal mit Farbe

DIY-Regal: Mit Brettern an die Wand gezimmert. Foto über: Stadshem

Ein teures Designerregal muss nicht sein. Ein Besuch im Baumarkt und ein wenig DIY-Talent und schon wächst eines an der Wand. Der Trick: Streichen Sie die Regalbretter in der gleichen Farbe wie die Wand.

Farbtipp dazu:

Wählen Sie eine schöne, tiefe Farbe wie ein Petrolblau oder ein moosiges Grün. Das verhilft dieser Idee zu einer Extraportion Stil.

9 — Erweitern Sie den Fenstersims zum Arbeitsplatz

Fensterplatz: Eine Simserweiterung wird zu einem Arbeitsplatz. Foto über: Alvhem

Fenstersimse können mehr, wenn man sie erweitert. So werden sie nämlich schnell zu einem praktischen Arbeitstisch. Montieren Sie einfach eine auf das korrekte Mass geschnittene Holzplatte auf dem Sims. Gegebenenfalls unterstützen Sie die Tragkraft mit Extraverstrebungen unter der Platte.

Stylingtipps dazu:

Helles Holz und viel Weiss wirken immer gut und passend. Entscheiden Sie sich für Rollos statt Vorhänge, damit können Sie das Licht besser filtern und auf Ihre Arbeitsbedürfnisse anpassen.

10 — Türmen Sie einen Kistengarten auf dem Balkon

Kistengarten: Balkonbepflanzung mit Holzkisten. Foto über: Just a smidgen

Balkonkistchen müssen nicht zwingend an das Geländer montiert werden. Und es müssen nicht mal Balkonkistchen sein. Suchen Sie nach hübschen Holzboxen und -kistchen. Kleiden Sie sie mit Plastik aus und stellen Sie Töpfe nach Wunsch hinein. Wenn Sie die Kisten dann aufeinander stellen, gewinnen Sie Höhe und unterschiedliche Etagen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

