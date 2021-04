Sweet Home: Penne, Pancakes und Polenta – So geht Kochen am Feierabend Mit diesen einfachen Rezepten zaubern Sie im Nu den besten Znacht auf den Tisch. Marianne Kohler Nizamuddin

Spaghetti al Pomodoro

Klassiker: Schnelle Spaghetti mit Tomatensauce. Foto über: How Sweet Eats

Feierabend, hungrig und schon wieder etwas kochen? Diesen Moment kennen die meisten. Früher, da konnte man auch bei Regen ins Restaurant oder war ab und zu eingeladen. Wer nicht gerade in Restaurantnähe wohnt, dem nützen auch die Take-Away-Angebote nicht viel. Also bleibt nichts anderes übrig, als die Ärmel hochzukrempeln und in die Küche zu gehen. Zum Glück gibt es diese herrlichen Rezepte, die einfach sind und immer schmecken. Das Allereinfachste sind Spaghetti al Pomodoro. Diese gibt es bei uns bestimmt einmal pro Woche. Ich mache sie immer mit frischen, kleinen Tomaten. Die Dosentomaten schmecken mir nicht als einfache Pomodorosauce. Diese brauche ich für andere Tomatensaucen, in denen ein bisschen mehr steckt als bloss Tomaten.