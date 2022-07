Trendsport auf dem Zürichsee – So geht Stand-up-Paddeln Mit der richtigen Technik kommt man mit dem Stand-up-Paddel (SUP) weiter. Der Richterswiler SUP-Obmann Philipp Schläpfer korrigiert Paddler auch mal ungefragt. Dorothea Uckelmann Daniela Haag

Philipp Schläpfer ist SUP-Experte des Wassersportvereins Richterswil. Er erklärt alles Wichtige rund ums SUP, während seine Frau Eva auf dem Brett demonstriert. Foto: Sabine Rock

Noch nicht lange ist es her, da wurden Stehpaddler belächelt. Doch die Bretter, auf denen man ruhig über das Wasser navigieren kann, werden immer beliebter. 65’000 Stand-up-Paddels, kurz SUP, sind schätzungsweise auf Schweizer Gewässern unterwegs. Viele davon auf dem Zürichsee. Allein der Wassersportverein in Richterswil lagert 150 Bretter.