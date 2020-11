Zivilschützer leisten 32'000 Diensttage

Wie bereits in der ersten Welle sei auch der Zivilschutz im Einsatz. Von Ende Februar bis Anfang Juni seien 32'000 Diensttage geleistet worden. Der Zivilschutz ist hauptsächlich in den Gemeinden aktiv, zum Beispiel in Pflegeheimen.