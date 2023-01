Tipps vom Langlauf-Experten – So gelingt der Engadin Skimarathon auch Einsteigern 43 km durchs Oberengadin, über gefrorene Seen und den Stazerwald hinunter: Der Engadiner ist anspruchsvoll, aber auch für Anfänger machbar – mit richtiger Vorbereitung. Tobias Müller

Jeder für sich und alle miteinander: Ob Profiläufer oder Einsteiger – der Lauf durchs Engadin kann allen gelingen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am zweiten Sonntag im März versammeln sie sich wieder in Maloja, die Tausenden Langlaufverrückten, die den Engadin Skimarathon absolvieren möchten: die Profis, die auf Jagd nach dem Sieg gehen. Die Ambitionierten, die sich mit einer guten Zeit für einen besseren Startblock im kommenden Jahr qualifizieren wollen. Und die Langlauf-Neulinge, die zum ersten Mal 43 Kilometer am Stück zurücklegen und auf der Reise durchs Oberengadin alle sportlichen Emotionen erleben werden: vom Adrenalin auf den ersten Kilometern über die gefrorenen Seen über die Aufregung am Schanzenanstieg und im Stazerwald bis zur Erschöpfung und den Glücksgefühlen auf den letzten Kilometern über die «Golanhöhen».