Tipps für den Neustart nach der Pandemie – So gelingt die Rückkehr vom Homeoffice in den Joballtag Nach zwei Jahren Corona geht es für viele fix zurück an den Arbeitsplatz. Wie das Pendeln, Grossraumbüro und die Kollegen erträglicher werden und wann man besser kündigen sollte. Denise Jeitziner

Was tun gegen «kä Luscht»?

Aussicht auf eine Belohnung: Gönnt man sich unterwegs einen Kaffee, fällt es leichter, zur Arbeit zu gehen. Foto: Getty Images/Westend61

Ausschlafen bis kurz vor Beginn der Morgensitzung, Duschen in der Mittagspause, Arbeiten in der Jogginghose: Verständlich, dass viele ungern auf diese Homeoffice-Freiheiten verzichten und keine Lust haben, sich wieder täglich fürs Büro aufzuraffen. Aber im Job ist es wie beim Sport: Man kann sich austricksen. Die britische Psychologieprofessorin Wendy Wood rät in ihrem neuen Buch «Good Habits, Bad Habits», auf Autopilot zu stellen und sich zu belohnen.