Von Kopf bis Fuss: Studien zum Bierkonsum – So gesund ist Bier Ein massvoller Genuss des Hopfengetränks kann offenbar eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben. Also nur her mit dem Bier? So einfach ist es leider nicht. Silvia Aeschbach

Ein Versuch ists wert: Verschiedene Studien können moderatem Bierkonsum einen positiven Effekt bescheinigen. Foto: Getty Images

In vielen Pflanzen stecken Stoffe, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken – so auch im Hopfen, der 2007 zur Arzneipflanze des Jahres gekürt wurde . Das vor allem als Rohstoff für die Herstellung von Bier populäre Gewächs zählt zu den klassischen Heilpflanzen. Die Bitterstoffe und Polyphenole im Hopfen können entzündungshemmend wirken, das Immunsystem stärken, den Magen beruhigen, Stress und Schlafstörungen reduzieren und bei Wechseljahrbeschwerden helfen. Also nur her mit dem Bier – auf die Gesundheit!