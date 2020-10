Halloween in Zürich – So gibts in diesem Jahr Süsses und Saures Hemmungslos in eine Schüssel voller Süssigkeiten greifen – ist das momentan ratsam? Was dieses Jahr an Halloween für Kinder alles möglich ist. Tina Fassbind

Maske ist nicht gleich Maske: Wer sich an Halloween vor Corona schützen will, sollte die Mund-und-Nasen-Schutzmaske in die Kostümierung mit einbeziehen. Foto: Urs Jaudas

Am kommenden Samstag ist es wieder so weit: Halloween steht an. Der Abend vor Allerheiligen hat sich bei vielen Zürcher Kindern in den letzten Jahren zu einem wichtigen Ereignis gemausert – zumal sie in dieser Nacht ihren Süssigkeitenvorrat für den nahen Winter aufstocken können.

Doch in diesem Jahr ist die Unsicherheit sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern gross: Darf man in Corona-Zeiten durchs Quartier ziehen, um nach Süssem oder Saurem zu fragen?

Vorgaben oder Empfehlungen vonseiten des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich gibt es keine. Halloween ist kein schulischer Anlass. Auf Anfrage teilen die Städtischen Gesundheitsdienste mit, dass es dieses Jahr «weniger ratsam ist, um die Häuser zu ziehen.» Spätestens beim Überreichen der Süssigkeiten von Hand zu Hand könnten Viren weitergegeben und Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden. «Eltern sollten Alternativmöglichkeiten in Betracht ziehen und auf die diesjährige Süssigkeitenjagd der Kinder verzichten.»