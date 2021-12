Zürich von Kopf bis Fuss – So gut sind diese Pflegeprodukte aus lokaler Produktion Immer mehr Cremes und Shampoos in den Regalen und Badezimmerschränken kommen aus Zürich. Welche Produkte von hiesigen Firmen das halten, was sie versprechen. Annik Hosmann Sara Belgeri Hanna Fröhlich Lara Blatter

Gut für die Umwelt: Lokale Produkte haben kürzere Vertriebswege. Foto: Moira Jurt

Ein Pflegeprodukt aus Zürich? «Soeder!» dürfte bei vielen der erste Gedanke sein. Dabei ist die Seifenmanufaktur aus Schwerzenbach, die mittlerweile auch Körperöle oder Gesichtscremes herstellt, längst nicht mehr die einzige Firma, die auf lokale Produktion und Produkte setzt. Und sie ist längst nicht die erste: Die Seifenfirma Kolb & Co. wurde bereits 1914 gegründet.

Farfalla, die Marke, die man auch beim Grossverteiler findet, oder Louis Widmer, der Brand, der in Apotheke und Drogerien im Gestell steht, haben ihren Ursprung in Zürich. Farfalla wurde in den 80er-Jahren von Anhängern der Hippie-Bewegung gegründet, Louis Widmer 1960 in Uitikon.