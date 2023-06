Die besten Tomatensuppen – So gut wie jetzt schmeckt sie selten In vielen Kochbüchern sind Rezepte für Tomatensuppen zu finden. Warum? Und welche Varianten stechen heraus? Nina Kobelt

Der Inbegriff von Sommer: Tomatensuppe. Foto: Nina Kobelt

Es gibt vielleicht kein anderes Gericht, das den Sommer so gut repräsentiert wie eine Tomatensuppe. Eine, in der man – im übertragenen Sinne – versinken möchte, so einlullend das Rot, so betörend der Geschmack. Das sehen auch viele Autorinnen und Autoren von Kochbüchern so.

Zu sagen, wer etwas auf sich hält, setze auf ein Tomatensuppenrezept, wäre falsch, aber es ist tatsächlich so: Simpel, wie es im ersten Moment aussieht, ist eine gute Suppe nicht. Man muss schon Gefühl aufbringen, um schön zu köcheln, mit Säure zu spielen wissen (wie bei einer guten Tomatensauce übrigens auch) und ein bisschen Zucker beigeben (doch, das ist nötig). Süss wie die Liebe – die Hauptzutat einer guten Tomatensuppe.

Heston Blumenthals Erdbeer-Tomaten-Suppe aus seinem Buch «Ist das ein Kochbuch?», AT-Verlag. Foto: Nina Kobelt

Natürlich kann man eine Tomatensuppe kalt servieren, in Spanien ist das an der Tagesordnung. Und so findet sich zum Beispiel bei José Pizarro, selbst ernannter «Godfather of Spanish Cooking in the UK», eine Erdbeergazpacho. Diese besteht aus 700 g Erdbeeren und 300 g Tomaten – und Basilikumblättern. Dazu serviert er gekühlten Sherry (zu finden in: José Pizarro: Andalusien, Verlag Dorling Kindersley).

Auch Mehrfach-Sternekoch Heston Blumenthal, um in England zu bleiben, gibt Erdbeeren in seine «erfrischende Erdbeeren-Tomaten-Suppe». Dazu gibts Holunderblütencreme und einen Tipp: Mit einem Holzlöffel die Zellwände der Früchte zerdrücken, sodass mehr Saft austritt und das Aroma kräftiger wird (aus Heston Blumenthal, Ist das ein Kochbuch? AT-Verlag ).

Bei Julia Child (1912–2004), der TV-Köchin, die die französische Küche nach Amerika brachte, ist unter anderem eine «Potage Magali» zu finden, unter dem veralteten Kapiteltitel «Bauernsuppen». Magali, so erfährt man in «Französisch kochen, Band 1» (Verlag Echtzeit), ist eine «provenzalische Heldin vieler Operetten» und die Suppe eine mit mediterranen Gewürzen, Safran und Reis.

Der englisch-israelische Koch Yotam Ottolenghi hat diverse Tomatensuppen gekocht. Zum Beispiel eine, die dem Klassiker Heinz-Tomatensuppe in der Büchse nahekommt. Das Geheimnis? Know-how eines Ottolenghi und Doppelrahm. Toll: Er gibt Pasta dazu, genauer: Orecchiette (das Rezept dazu gibt es online beim «Guardian»).

Und wenn wir schon online sind: Gordon Ramsay beim Tomatensuppen-Kochen zuschauen ist genauso vergnüglich, wie sie dann zu essen. Der strenge TV-Koch aus England schmort die Tomaten zuerst im Ofen, bevor er sie kocht (in gefühlt einem Liter Olivenöl ertränkt) und ein Tomatenpesto aus getrockneten Tomaten darübergibt. Köstlich (zu sehen auf Youtube, suchen unter «Gordon Ramsay, tomato soup»).

Vielleicht am schönsten machen es die Restaurantbetreiber des River Café in London. Sie führen mehrere Varianten der Pappa al Pomodoro auf. Pappa ist eigentlich ein Brei, und diese Suppe – mal wird sie mit Zucchini angereichert, mal mit Gurke – wird mit altem Brot gekocht (zu finden in «River Café – Alle Rezepte», Echtzeit).

Und Sie? Ich finde, Tomatensuppe ist das langweiligste Gericht überhaupt. Ich bin zu faul, selber welche zu machen. Wofür gibt es Päckchensuppe? Ich kenne diverse Rezepte und lege im Sommer einen Vorrat an Tomatensuppen an. Ich esse nur Mehlsuppe. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Francis Mallmann, ein Spitzenfeuerkoch, macht sich in seinem grossartigen Kochbuch «Green Fire» (hier haben wir darüber berichtet) über Zufälle Gedanken. Darüber, dass ein gutes Rezept zu einem anderen führen kann. Wie sein Tomatenconfit zur Suppe: Für seine Version mixt er sein Confit (dafür röstet er Tomaten über dem Feuer und legt sie in Knoblauch, Zwiebeln, Olivenöl und Kräutern ein) mit noch mehr Öl, etwas Salz und Pfeffer. Darüber gibt er frischen Ziegenkäse, zum Beispiel Feta, und frischen Koriander.

Feurig geht es auch bei Monika di Muro und Chris Bay zu und her. Die beiden Schweizer Feuerküche-Pioniere führen in ihrem ersten Kochbuch ein «weisses Tomatensüppchen mit Hanf» auf. Suppen auf dem Feuer kochen, schreiben die beiden, sei aufwendig, da viele Geräte gebraucht würden. Dagegen könne man die Zutaten in einen Topf schneiden, den man dann direkt in die Glut stellt, und warten.

Weisses Tomatensüppchen mit Hanf Infos einblenden 1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl, 500 g weisse Tomaten (oder eine andere Sorte)

¼ l Bouillon

100 ml Weisswein

100 ml Vollrahm

1 TL Zucker, Salz

Pfeffer aus der Mühle

10 g Butter

1 Schuss Hanföl

1 Handvoll geschälte Hanfsamen. Zwiebel und Knoblauch klein schneiden, in Olivenöl glasig dünsten. Tomaten kurz direkt auf der Glut anschmoren, schälen und dazugeben, mitdünsten. Mit Weisswein und Gemüsebrühe ablöschen und die Suppe 30 Minuten köcheln lassen. Rahm dazugeben, aufkochen lassen. Mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken und mit der Butter luftig rühren. Evt. mit Hanföl und Hanfsamen servieren.

Weiss und vom Feuer: Die Tomatensuppe von Monika di Muro und Chris Bay. Foto: Monika Flückiger

Mehr News & Geschichten Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Lesen Sie die komplette SonntagsZeitung hier im E-Paper.

Nina Kobelt ist Kulinarik-Redaktorin. Sie schreibt seit 1999 über diverse Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.