So haben die Mitte-Parteien abgeräumt

Heinz Brand, Jean-François Rime und Corrado Pardini: Sie alle wurden überraschend aus dem Nationalrat abgewählt – und sie alle wären noch im Parlament, wenn die Wahlresultate nicht durch ­Listenverbindungen beeinflusst würden. Das zeigt eine Auswertung dieser Zeitung. Dabei wurde berechnet, wie die Sitzverteilung ausgefallen wäre, wenn es keine Listenverbindungen gegeben hätte. Das Resultat: Parteiübergreifende Allianzen haben in fast der Hälfte der Kantone die Mandatezuteilung verändert.

Die grosse Verliererin ist die SVP. In einem Wahlsystem ohne Listenverbindungen hätte sie im Nationalrat nicht 53, sondern 60 Sitze errungen. Drei SVP-Nationalräte wurden wegen Allianzen anderer Parteien abgewählt: Neben Heinz Brand (GR) und Jean-François Rime (FR) traf es auch Sebastian Frehner (BS).

Grosse Profiteure sind die Mitte-Parteien: GLP, CVP und EVP haben dank strategischer ­Allianzen insgesamt acht zusätzliche Sitze geholt. Allein die GLP hat fünf ihrer insgesamt neun Sitzgewinne den Listenverbindungen zu verdanken – vier davon auf Kosten der SVP.

Diese Zahlen zeigen: Wie gut eine Partei bei den Wahlen abschneidet, hängt nicht nur von der Themenkonjunktur, der Kampagne oder der Mobilisierung ab. 12 der 200 Sitze gehen auf das Konto von Listenverbindungen. Neben inhaltlichen Erwägungen geht es den Parteistrategen dabei vor allem um Arithmetik: Mit welcher Konstellation lassen sich am meisten Sitze gewinnen? Wichtig sind solche Überlegungen gerade für kleinere Parteien, weil das Wahlsystem die grösseren bevorteilt. Bei Listenverbindungen werden die dazugehörenden Kräfte bei der Sitzverteilung zunächst als eine Partei gezählt. Erst in einem zweiten Schritt werden die Sitze innerhalb der Allianz verteilt.

Welche extremen Folgen das haben kann, illustriert die ­Eidgenössisch-demokratische Union (EDU) im Kanton Bern. Der rechtskonservativen Kleinpartei ist es gelungen, mit einer skurrilen, taktisch aber geschickten Allianz einen Sitz zu holen. Die EDU hatte sich mit 6 Kleinstparteien, Jux- und Exotenlisten verbündet, die alle noch kleiner sind als sie selber.

Erfolgreiche Mitte

Traditionellerweise verbinden jeweils linke, rechte und Mitte-Parteien ihre Listen. Doch nicht alle drei Lager profitierten am Wahlsonntag gleichermassen.

Für die drei Mitte-Kräfte CVP, GLP und EVP hat sich das Rechnen mit Abstand am meisten ­gelohnt. Anfang Jahr hatten die nationalen Parteizentralen ihre Kantonalsektionen dazu auf­gerufen, ihre Listen in einem breiten Mitte-Bündnis möglichst ­flächendeckend zu verbinden. Solche umfassenden Allianzen, zu denen auch die BDP gehörte, sind in der Folge in sieben Kantonen zustande gekommen, partielle in weiteren Kantonen. Nicht nur die Grünliberalen verdanken diesem Zusammenschluss über die Hälfte ihrer Sitzgewinne. Der CVP ist es so gelungen, zwei gefährdete Sitze im Baselbiet und in Freiburg zu halten. Die EVP hatte sich im Aargau bloss mit der BDP verbunden – und holte damit einen zusätzlichen Sitz. Nicht profitiert hat die BDP.

Für die Durchschnittswähler ist die Wirkung von Listenverbindungen kaum zu durchschauen. Trotzdem sieht GLP-Generalsekretär Michael Köpfli darin kein Problem: Das Wahlsystem bevorzuge die grossen Parteien wegen der kleinen Wahlkreise, sagt er. So muss etwa in einem kleinen Kanton mit drei Mandaten eine Partei für einen Sitz 25Prozent der Stimmen erzielen. Die Listenverbindungen schafften gerechtere Verhältnisse, so Köpfli: Die GLP habe dank der Allianzen mit schweizweit 7,8Prozent Wählerstimmen 8 Prozent der Nationalratssitze geholt.

Gespaltene Rechte

Deutlich weniger erfolgreich als die Mitte paktierte die Rechte. Ausser im Aargau, im Baselbiet und im Thurgau gingen SVP und FDP getrennte Wege. Die SVP fand als Listenpartner– wenn überhaupt– bloss rechte Kleinparteien. Die Berechnungen zeigen nun: Hätte sich die FDP in ­allen Kantonen der SVP angeschlossen, hätte die SVP fünf Sitze mehr gemacht. Für die FDP hätte sich der Deal allerdings nicht gelohnt: Sie wäre bei 29Nationalratssitzen geblieben.

«Wir sind uns dieser Problematik sehr bewusst», sagt Silvia Bär, stellvertretende Generalsekretärin der SVP. Deshalb habe die Partei versucht, mit der FDP schweizweit Listenverbindungen einzugehen. Die Berechnungen zeigten nun, dass der Wählerwille wegen Listenverbindungen nicht wirklich abgebildet werde. «Entsprechend ist ein System ohne Listenverbindungen ernsthaft zu prüfen», so Bär.

Doch bei Listenverbindungen geht es eben nicht nur um Zahlenspiele: Die FDP, die vielerorts gar keinen Bündnispartner gefunden hat, bemüht sich um eine eigenständige Positionierung. Eine flächendeckende Allianz mit der SVP hätte für sie weitreichende Folgen für das Image.

SP gewinnt dank Grünen

SP und Grüne haben ihre Listen ausser im Jura flächendeckend verbunden. Obwohl die Grünen grosse Wahlsieger sind, haben vor allem die Sozialdemokraten profitiert: Im Vergleich zu einem System ohne Listenverbindungen verlor die SP einen Sitz weniger.

Die Grünen jedoch gewannen 2 Sitze weniger. Anders sieht es aus, wenn die rot-grünen Listenverbindungen nicht zustande gekommen wären, die Allianzen der Mitte- und Rechts-Parteien aber schon. In diesem Fall hätten die Grünen 3 und die SP 2 Sitze weniger erreicht.