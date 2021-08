Kunstvermittlung für Kinder – So haben Kinder Spass am Museumsbesuch Hier können die Kids malen, tanzen und sogar Brötchen backen. Wir haben die besten Angebote der Zürcher Museen. Jean-Marc Nia

Kunst anschauen und dann selber machen. Das geht so, im Kunsthaus Zürich. Bild: Franca Candrian

Alle Eltern kennen die Situation, in der sich die Kinder zwischen den gehängten Werken zu langweilen und zu quengeln beginnen. Muss nicht sein!

Denn die Zürcher Museen haben ein reiches Vermittlungsangebot an regelmässigen Veranstaltungen, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Hier kommt unsere Liste mit den besten.

Kunsthaus Zürich

Kreativität an der Wand: Kinder malen im Kunsthaus. Foto: Franca Candrian/Kunsthaus Zürich

Im «Malatelier am Sonntag» setzen sich die Kinder spielerisch mit Kunstwerken auseinander und malen und gestalten dann im Atelier. Ohne Eltern. Nicht so im «Familienworkshop». Da dürfen alle mitmachen. Aber Achtung: Letzterer ist immer sehr schnell ausgebucht. Frühzeitig anmelden ist also empfohlen.