Neues Pop-up-Restaurant Anoah – So hat pflanzlich basierte Küche Zukunft Er ist jung. Und ambitioniert. Noah Rechsteiner geht seinen Weg der veganen Küche nachhaltig weiter. Sein Jus zum geschmorten Sellerie ist wunderbar tiefgründig. Stefan Busz

Make Food not War: Noah Rechsteiner in der offenen Küche seines Restaurants. Foto: Dominique Meienberg

Es ist die Zeit zwischen den Jahren. Das Anoah in der Nähe der Langstrasse hat eigentlich zu. Für uns öffnet Noah Rechsteiner sein Restaurant. Er bereitet den Neustart nach der kurzen Pause vor. Zwei Gänge kocht er uns aus dem Januar-Menü: Visch & Chips und geschmorter Sellerie.

«Childhood Memories» nennt der Koch mit Jahrgang 2000 den Teller mit den Plant-Based-Fischstäbli – in den Rang des Fine Dining sollen sie Wasabimayo, frittierter Knobli, schwarzer Sesam, Kräuterbouquet erheben. Sieht super aus. Und ist eine Einladung in eine bessere Zukunft. «Wir möchten dich mitnehmen auf eine kulinarische Reise in unsere Welt der pflanzlichen Küche, vollbepackt mit Emotionen und Erinnerungen», heisst es auf der Website des Anoah.