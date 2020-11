So hat Zürich abgestimmt – Viermal Ja und einmal Nein Das sind die Resultate der kommunalen und eidgenössischen Vorlagen vom 29. November in der Stadt Zürich. Ev Manz

Das Stadtzürcher Stimmvolk befand, dass Badis nicht gratis werden sollen. Foto: Urs Jaudas

An diesem Sonntag hat die Stadtzürcher Bevölkerung über drei kommunale und die beiden nationalen Vorlagen abgestimmt. Das sind die Resultate.

Nein zu kostenlosem Eintritt in Freibäder

Gratis-Badis allein machen Zürich noch nicht zur Sportstadt. Darüber ist sich das Stimmvolk am Abstimmungssonntag einig. Mit 54.2 Prozent Nein-Stimmen-Anteil verwirft es den Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Sportstadt Züri». Lediglich zwei von sieben Wahlkreisen sprechen sich für die Vorlage aus. Lesen Sie den ausführlichen Bericht über die Resultate dieser Abstimmung und den Kommentar.

Ja zu Gestaltungsplan Thurgauerstrasse

Auf dem letzten grossen Grundstück der Stadt Zürich an der Thurgauerstrasse sollen unter anderem drei Wohntürme gebaut werden. Foto: Urs Jaudas

Die Grossüberbauung am Nordrand von Zürich mit 700 gemeinnützigen Wohnungen findet in der Stadt Zürich mit 59.8 Prozent Ja-Stimmen-Anteil breite Zustimmung. Am tiefsten war das Ja im betroffenen Stadtkreis 11. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht zum Ausgang dieser Vorlage.

Ja zur Förderung von Tanz und Theater

Alle Stadtzürcher Wahlkreise sagen mit 68 Prozent Ja-Stimmen-Anteil deutlich Ja zu einem neuen Subventionierungsmodell der Tanz- und Theaterszene. Die SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch wertet dies als Meilenstein in der Kulturpolitik und legt einen engen Zeitplan für die Umsetzung vor. Bürgerliche Politiker wollen der Stadt bei der Umsetzung genau auf die Finger schauen. Lesen Sie den ausführlichen Bericht über den Ausgang dieser Vorlage.

Ja zur Konzernverantwortungsinitiative

Alle Stadtkreise haben die Konzernverantwortungsinitiative angenommen – der Aufruf auf dem Kasernenareal scheint gewirkt zu haben. Foto: Samuel Schalch

Alle neun Stadtzürcher Wahlkreise sagen deutlich Ja zur Konzernverantwortungsinitiative. Am deutlichsten befürworten die Kreise 4 und 5 mit gut 77 Prozent Ja-Stimmen-Anteil die eidgenössische Vorlage. Die detaillierten Resultate finden Sie hier.

Ja zur Kriegsmaterialinitiative

Ebenfalls in allen Stadtkreisen angenommen wird die Kriegsmaterialinitiative. Mit 54 Prozent ist der Ja-Stimmen-Anteil im Kreis 7 und 8 am tiefsten, mit rund 72 Prozent wiederum im Kreis 4 und 5 am höchsten. Die detaillierten Resultate finden Sie hier.

