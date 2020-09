Tricks für Bluetooth – So holen Sie das Maximum aus Ihren drahtlosen Geräten heraus Bluetooth erspart uns Kabel und vergrössert die Flexibilität mit Kopfhörer, Tastatur und Maus. Wir zeigen die besten Tricks und erklären, wie Sie Bluetooth-Probleme beheben. Matthias Schüssler

Alles ist besser mit Bluetooth, hat Sheldon Cooper in der Sitcom «Big Bang Theory» behauptet. Dem pflichten wir bei! Video: Matthias Schüssler

Bluetooth ist der Funkstandard für die drahtlose Kommunikation auf kurze Distanzen. Er wurde schon in den 1990er-Jahren erfunden. Doch während er in den ersten zwei Jahrzehnten ein Nischendasein fristete, erweist er sich in der mobilen Ära als unverzichtbar: Smarte Uhren oder andere Wearables wären ohne den Standard nicht denkbar.