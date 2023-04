Handy hinter Gittern – So inszeniert sich Brian K. auf Social Media – trotz Handyverbot Der bekannteste Häftling der Schweiz postet regelmässig Fotos und Videos aus dem Gefängnis. Er zeigt sich dabei als Kampfmaschine und beschimpft die Justiz. Chris Winteler

Straftäter Brian K. lässt auf Social Media seine Muskeln spielen. Screenshot: Instagram

«I’m the best», steht auf dem Startbildschirm seines Instagram-Profils. Brian K., der unter dem Pseudonym Carlos bekannt wurde, bezeichnet sich auf Social Media selbst als «Monster» und «Killer». Auch wenn dabei Ironie mitschwingt: Einen Bärendienst erweist sich der Gewalttäter mit dieser «Öffentlichkeitsarbeit» auf jeden Fall.



Brian K. (27) sitzt im Gefängnis Zürich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen November 2018 und Juli 2021 in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies, wo er gemäss Bundesgerichtsurteil viel zu lange in Einzelhaft sass, rund 30 Straftaten gegen Aufseher und Anstalt begangen zu haben. Beim schwersten dieser Delikte handelt es sich um versuchte schwere Körperverletzung: Brian K. soll ein dickes Stück zerbrochenen Glases gegen einen Aufseher geschleudert und diesen so oberhalb des Auges verletzt haben.