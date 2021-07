Geldblog: Tipps für Goldanlagen – So investieren Sie stetig in Gold Wer sich vor einem Inflationsanstieg fürchtet und einen Notgroschen in Gold haben möchte, kann dafür günstige Gold-ETFs nutzen. Martin Spieler

Risikominimierung dank Staffelung: Auch beim Gold zahlen sich regelmässige Investitionen aus. Foto: Getty Images

Ich überlege mir, bis zur Pensionierung rund 50 bis 100 Franken im Monat in Gold zu investieren. Sprich mit meinen 47 Jahren wären das noch gute 18 Jahre. Das ergäbe dann rund 20’000 Franken. Kein grosser Betrag – soll eher ein Notfallbatzen sein für später. Welches Vorgehen empfehlen Sie mir? Ich investiere bereits in Fonds von Acrevis und zahle für die indirekte Amortisation der Hypothek in die 3. Säule ein. Leserfrage von S.R.

Sie sollten sich zunächst genau überlegen, welchen Zweck Sie mit der Goldanlage erfüllen möchten. Gold ist zwar ein Symbol für Sicherheit, hat aber den Nachteil, dass es keine Rendite bringt und ebenfalls stärkeren Kursschwankungen ausgesetzt ist. Dies wirkt sich gerade auf eine lange Zeit von 18 Jahren negativ aus. Bei einer positiven Rendite, wie Sie eine solche von Fonds mit Aktien oder Obligationen kennen, würden Sie von einem Zinseszinseffekt profitieren. Aus dem Sparbetrag würde im positiven Fall deutlich mehr Geld werden. Bei Gold entfällt der Zinseszinseffekt, weil sie gar keine Rendite haben. Falls das Gold steigt, würden Sie aber am höheren Goldkurs partizipieren.