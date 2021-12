Michel Péclards jüngstes Lokal – So isst es sich im neuen Bistro «NZZ am Bellevue» Der Zürcher Gastronom und die Neue Zürcher Zeitung haben zusammen ein Restaurant eröffnet. Das Crispy Chicken mit superkrustigem Mantel gefällt. Das sterile Interieur weniger. Claudia Schmid

Abends stehen die 360-Grad-Projektionen im Zentrum. Foto: PD

Warum alles neu erfinden, wenn die Nachbarn Profis sind? Das hat sich Gastronom Michel Péclard gefragt. Er und sein Team spannen deshalb mit der Confiserie Vollenweider zusammen. Diese betreibt direkt neben dem Bistro NZZ am Bellevue bei der Tramhaltestelle Opernhaus eine Filiale. Und so kommen Desserts wie die Zitronen-Tartelettes (9.50 Fr.) oder die gepunkteten Giraffentörtli (8.50 Fr.) von nebenan. Dafür wurde sogar ein Durchreichefenster zwischen den zwei Räumlichkeiten eingebaut.

Der jüngste Betrieb der von Péclard gegründeten Gastrogruppe Pumpstation wurde Anfang September mit einer grossen Party eröffnet und war zusammen mit der NZZ geplant worden.



Dank viel Veranstaltungstechnik lässt sich das Bistro auch in ein Event- oder Partylokal verwandeln: Am Wochenende finden regelmässig Clubabende statt. Immer präsent sind die Visualisierungen an den Wänden, die je nach Tageszeit wechseln. Bei unserem Besuch tanzen Schneeflocken durch eine Winterlandschaft. Die 360-Grad-Lichtprojektionen stammen vom Künstlerkollektiv Projektil, das auch hinter dem Lichtfestival Illuminarium steckt.