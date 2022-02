Ambitionierte italienische Küche – So isst man im neuen Château Gütsch Ludovico De Vivo will für das Gourmetrestaurant über der Stadt Luzern Sterne und Punkte erkochen. Sind die Ziele des Küchenchefs zu hoch gesteckt? Daniel Böniger

Das hervorragende Tatar schraubt die Erwartungen hoch. Foto: Torvioll Jashari/PD

Das Piemonteser Rindfleisch, eingekauft in der Region, ist von Hand klein geschnitten. Es ist kaum gewürzt, dafür sorgen einige Tupfer Sardellensauce für Salzigkeit und frittierte Kapern für elegante Herbe und ein angenehmes Knuspern. Bei der speziellsten Zutat im Gericht handelt es sich um Blätter der Austernpflanze; sie erinnern geschmacklich an Parfüm und Meerwasser. Willkommen im Château Gütsch!

Seit einigen Wochen steht hier der Süditaliener Ludovico De Vivo am Herd. Und er will es wissen: «Ich bin ambitioniert und strebe nach Punkten und Sternen», erzählte er uns jüngst. Und, ja, der Einstieg in den Abend – unter dem Lokal flackern lustvoll die Lichter der Stadt Luzern – erfüllt diese Erwartungen vollends.

Zeigt sich stilsicher – gerade bei den Vorspeisen. Foto: Torvioll Jashari/PD

Allzu klassische italienische Gerichte sollte man vom Küchenchef nicht erwarten. So zeigt der Pastagang: Die mit noch viel Biss gekochten Spaghetti leuchten in kräftigem Dunkelgrün. Dies dank eines sehr geerdeten Federkohlpestos, der nur mit wenig Knoblauch abgeschmeckt ist. Für eine fischige Note sorgt Kaviar, für Frische cremige Burrata. Zwei Nocken aus Tatar von der roten sizilianischen Garnele krönen diese Kreation. Wer den Spaghetti mit Tomatensauce entwachsen ist, wird hiermit eine Offenbarung erleben.

Ludovico De Vivo greift zu tief in die Trickkiste – weniger wäre mehr gewesen.

Sind die kulinarischen Auszeichnungen dem Lokal gewiss? Diesbezüglich irritiert der Hauptgang: Eine Tranche vom schwarzen Kabeljau versteckt sich unter einer Creme aus süsslichem Yacón, auch «mexikanische Kartoffel» genannt. Wiederum spielen Sardellen eine Rolle, als würziges «Garum» unter dem Fisch.

Für den besonderen Dreh soll die letzte Zutat sorgen: eine Prise Lakritze. Ludovico De Vivo greift aber leider zu tief in die Trickkiste – weniger wäre mehr gewesen. Das gilt auch für den Gargrad des Fisches, der aufgrund seiner hohen Qualität durchaus glasiger hätte serviert werden dürfen.

Spaghetti für Fortgeschrittene – mit Federkohl, Kaviar, Burrata und Garnele. Foto: Daniel Böniger

Das Dessert soll uns mit dem Küchenchef im neuen Gütsch versöhnen. Eine Schokoladentartelette mit Crème Chantilly ist mutig süss, die Himbeeren obendrauf sind – da bleiben wir streng – leider nicht saisonal.

Günstig isst man bei Ludovico De Vivo nicht, doch sind die Preise angesichts der formidablen Lage des Lokals auch nicht unanständig. Mehr als eine Handvoll offener Weine etwa sind für acht, neun Franken pro Deziliter zu haben. Aber wir wünschen uns, dass der Küchenchef seine Stilsicherheit, die er bei den Vorspeisen an den Tag legt, künftig auch im hinteren Teil der Menüfolge beibehält. Dann kommts gut.

Mehr über die Neuausrichtung des Hotels Château Gütsch in Luzern lesen Sie hier.

Wintermärchen über den Dächern von Luzern: Das Château Gütsch. Foto: PD

