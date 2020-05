Gastronomie nach der Wiedereröffnung – So ist das Geschäft in den Restaurants angelaufen Wie Wirte in Zürich, Bern und Basel mit den Einschränkungen umgehen: Das Personal arbeitet mal mit, mal ohne Gesichtsmasken. Und die Gäste, die kommen, behalten ihre Personendaten lieber für sich. Rita Flubacher , Isabel Strassheim

Die ersten Restaurants und Bars haben nach dem Lockdown wieder geöffnet. Mit den Folgemassnahmen gehen sie unterschiedlich um. Foto: Raphael Moser

In einem Gruppenchat, dem sich Dutzende von Wirten in und um Zürich in den letzten zwei Monaten angeschlossen hatten, wimmelte es nur so von hochgestreckten Daumen. Man wünschte sich viel Glück. Das war kurz vor der Wiedereröffnung am letzten Montag. Seither ist es auffallend ruhig geworden auf dem Kanal.

Wirte und Wirtinnen, ihre Angestellten und die Gäste im ganzen Land üben sich gerade im Umgang mit der neuen Realität. 50 Prozent weniger Plätze im Lokal, höchstens vier Gäste pro Tisch, keine Stehplätze, Gesichtsmasken für das Personal, Erfassung der Personalien der Gäste.

Der Zürcher Wirt Andrea Giancane, der eine Pizzeria und ein Restaurant besitzt, beobachtet ein «extrem verhaltenes Publikum». Seine Pizzeria hat vorläufig nur abends geöffnet, die Belegung beträgt ein Drittel der normalen Gästezahl. «Ich habe mit dem Take-away während des Lockdown einen besseren Umsatz gemacht», erklärt er. Grosse Zurückhaltung konstatiert auch die Berner Gastroszene, wie Tobias Burkhalter, Präsident Gastro Stadt Bern und Inhaber des Traditionslokals Della Casa, erklärt.

Rudi Bindella jr., Chef der Bindella-Gruppe, erklärt hingegen, dass die Geschäfte in seinen Betrieben dank viel Stammkundschaft «gut angelaufen» seien. Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich-City und selber Inhaber eines Restaurants, will sich zu den Belegungsraten in den Restaurants noch nicht äussern. «Das ist in dieser kurzen Zeit noch nicht messbar.»

Viele Mitarbeitende bleiben in Kurzarbeit

Franz-Xaver Leonhardt, Chef der Basler Krafft-Gruppe, zu der unter anderem Hotels und Bars gehören, verweist darauf, dass zu normalen Zeiten, also noch vor Corona, «viele Restaurants ja auch zeitweise halb voll sind». Um Kosten zu sparen, hat die Krafft-Gruppe aber nur einen Teil der Mitarbeitenden aus der Kurzarbeit geholt.

Mit reduzierten Öffnungszeiten arbeitet auch KG Gastrokultur in Bern. Die Gruppe führt sechs Restaurants. «In drei Restaurants wird ein Tag eingespart», erklärt Geschäftsführer Michel Gygax. Wie in anderen Städten auch läuft das Geschäft mittags tendenziell schlechter als am Abend, erklärt Gygax. Grund: Kaum Gäste wegen Homeoffice.

Schutzmasken: mal mit, mal ohne

So unterschiedlich die Beizenkultur im Land ist, so werden auch die Schutzempfehlungen eingehalten. In den Betrieben von Michel Gygax in Bern trägt das Servicepersonal Gesichtsmasken. «Wir wollen so bei der Kundschaft Vertrauen schaffen und uns selber bei der Arbeit schützen», begründet Gygax.

Laut Urs Pfäffli von Gastro Zürich-City werden in den meisten Betrieben Gesichtsmasken getragen. «Das hat damit zu tun, dass wir bei einer eventuellen Rückverfolgung eines Infizierten auf der sicheren Seite sind und nicht schliessen müssen, da die Ansteckung sicher nicht von uns kommt», erklärt Pfäffli.

Andere sehen das nicht so eng: In den Restaurants der Zürcher Bindella-Gruppe bedient das Servicepersonal die Gäste maskenfrei. Dort verweist man darauf, dass der Gästekontakt so kurz wie möglich und mit dem nötigen Abstand gehalten werde.

In einem Punkt machen alle angefragten Gastronomen die gleiche Erfahrung: Nur wenige Gäste sind bereit, ihre Daten zwecks Rückverfolgung anzugeben. «Im Restaurant haben wir die Daten der Reservation, und ich denke, die Daten einer Person sind ausreichend», erklärt Urs Pfäffli.

Gezerre um Mieterlass geht weiter

Wie sich der stark gedrosselte Betrieb auf die finanzielle Situation auswirkt, vermag im Augenblick kein Wirt zu beziffern. Für Rudi Bindella jr. ist klar, dass sich die Wiedereröffnung im Moment nicht rechnet. «Doch auch wenn die Aufbauphase jetzt defizitär sein wird, ist es wichtig, die Motoren wieder warmlaufen zu lassen.» Franz-Xaver Leonhardt von der Krafft-Gruppe wehrt sich gegen Aussagen, dass ein Restaurant mit halber Kapazität sich nicht rechne. «Wir sind froh, dass es überhaupt Umsatz gibt, das hilft, die Fixkosten zu decken.»

Bei den Fixkosten im Vordergrund stehen die Mietkosten. Sie liegen je nach Standort zwischen 7 und 12 Prozent des Umsatzes – allerdings bei Vollauslastung. «Das kann in der aktuellen Situation niemand mehr bezahlen», betont Rudi Bindella jr. Er fordert eine relative Umsatzmiete auf der Grundlage des Vorjahresumsatzes ohne Mindestmiete. «Die Vermieter könnten jetzt ein partnerschaftliches Zeichen setzten, wenn sie sich an der Lastentragung beteiligten.»

Während die Gastrobranche auf einen Mieterlass drängt, stellen sich viele Vermieter auf den Standpunkt, dass die Wirte dank Überbrückungskredit und allenfalls einer Versicherung durchaus in Lage seien, die volle Miete zu entrichten.

Nationalratskommission macht neuen Anlauf

Das Gezerre zwischen Geschäftsinhabern und Vermietern beschäftigt längst auch National- und Ständerat. Allerdings konnten sich die beiden Kammern bis dato nicht auf einen Mieterlass einigen. Jetzt hat die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK) einen neuen Anlauf unternommen, wie am Dienstag bekannt wurde. Ihr Vorschlag: Betriebe sollen ihrem Vermieter für die Dauer der Schliessung nur 40 Prozent der Miete schulden. Als Mietobergrenze hat die WAK 20’000 Franken festgelegt. Für Vermieter sieht die Kommission einen Härtefallfonds vor. Ob die Kommissionsmotion eine Chance hat, wird sich frühestens bei der Junisession des Parlaments zeigen.