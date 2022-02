Ausschluss von EU-Programm Horizon – So kämpfen die Schweizer Unis gegen den Abstieg Sie senden Warnungen nach Bern und Brüssel, suchen neue Partner ausserhalb Europas. Doch die Chefs der Hochschulen sind sich einig: Ohne Horizon geht es abwärts. Luca De Carli

Auch die Universität Zürich arbeitet mehrheitlich mit Forscherinnen und Forschern aus Europa zusammen: Eine Studentin in der Bibliothek. Foto: Raisa Durandi

Man spricht mit Wissenschaftlern und wähnt sich auf dem Fussballplatz: Der Vergleich sei zwar nicht ganz perfekt, sagt Elisabeth Stark, als Prorektorin zuständig für den Bereich Forschung an der Universität Zürich. «Aber Spitzenforscherinnen und -forscher wollen nicht in die Schweiz, wenn ihre Hochschulen nicht mehr in der Champions League dabei sind.»