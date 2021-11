Analyse zur direkten WM-Qualifikation – So kam es zu diesem Meisterstück Auf den Sommer der grossen Gefühle folgt der Abend der grossen Gefühle – unter dem neuen Coach Murat Yakin endet ein denkwürdiges Jahr mit Gänsehaut. Meinung Thomas Schifferle

Er lässt keinen unberührt und polarisiert: Nationaltrainer Murat Yakin. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Luzern ist ein kleines Tollhaus an diesem kalten Montagabend. Das liegt an den Zuschauern, die so viel geben. Und das liegt an der Mannschaft, die auf dem Rasen so sehr glänzt. Gegenseitig treiben sie sich an – so lange, bis das Spiel vorbei und die Schweiz für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Katar qualifiziert ist.

Zum neunten Mal seit 2004 fährt die Nationalmannschaft an eine Endrunde, nur die EM 2012 hat sie verpasst. Der Leistungsausweis ist eindrücklich für ein Land von der Grösse der Schweiz. Ganz viele haben dafür ganz viel gute Arbeit geleistet – viele Trainer und viele Spieler. Und dem Verband spült das die Millionen in die Kasse, mit der er die Ausbildungsarbeit weiter auf hohem Niveau betreiben kann.