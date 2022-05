Rockerstreit in Belp – So kam es zum blutigen Revierkampf Am Montag startet in Bern der Monsterprozess gegen 22 Rocker. Diese lieferten sich 2019 ein heftiges Gefecht. Nun liegen neue Details vor. Hans Ulrich Schaad Michael Bucher

Aufwendige Spurensuche: Nach den Wildwestszenen versucht die Kantonspolizei Bern im Umfeld des Clublokals Beweise zu finden. Foto: Susanne Keller

In der Motorradclub-Szene kann es rau zu- und hergehen. Besonders, wenn ungeschriebene Gesetze nicht beachtet werden. Ein solches lautet etwa: Es führt kein Weg an den Hells Angels vorbei. Der hierzulande älteste Motorradclub (MC) mit geschätzt 100 Mitgliedern gilt als Platzhirsch. Wer einen offiziellen MC gründen will, muss zuerst bei den Hells Angels antraben.