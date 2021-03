Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: Simone Meier.

In Ihrem neusten Roman «Reiz» geht es wie schon in den beiden vorherigen um die Liebe. Was macht das Schreiben darüber für Sie so reizvoll?

Liebe ist alles! Glück, Macht, Krieg, Wärme, Kälte, Wahnsinn. Erfolg und Scheitern.