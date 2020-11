10 Tipps zum Uhrenkauf – So kauft ein Profi eine Uhr Das Smartphone reicht? Bei einer Uhr geht es doch um so viel mehr als um die Zeit! Damit sie einem lange Freude macht, sollte man beim Kauf ein paar einfache Regeln beachten. Rafael Zeier

Eine Uhr sollten Sie immer genau anschauen – und vor allem anprobieren! Foto: Getty Images

Immer erst anprobieren

Der wichtigste Tipp gleich zuerst: Trauen Sie keinen Millimeterangaben und verzichten Sie auf das Messen Ihres Armumfangs. Uhrenhersteller weisen die Grösse zwar jeweils in Millimetern (38 mm, 42 mm, 52 mm usw.) aus, aber ob einem eine Armbanduhr steht, kann man anhand von Zahlen nicht abschätzen. Genauso wie bei Parfüm und Kleidern führt kein Weg am Anprobieren vorbei. Es kann gut sein, dass die Lieblingsuhr in der vermeintlich perfekten Grösse gar nicht an den eigenen Arm passt – eine eigentlich viel zu grosse Uhr dafür schon.