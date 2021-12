Der grosse Pop-Jahresrückblick – So klang das Jahr 2021 (Teil 1) Wir haben abseits von Hitparaden und Algorithmen die aus unserer Sicht schönsten und spannendsten Songs des Jahres 2021 zusammengetragen. Ane Hebeisen

Das Musikjahr 2021 war eine finstere Kopie von 2020. Doch es bot nicht nur Anlass für Kummer. Zu verdanken ist das unter anderem dem neuen Album von Little Simz. Foto: Nwaka Okparaeke

Lady Blackbird: «It’s Not That Easy»

Die Pandemie hat uns nicht nur Elend und Unsicherheit beschert, sondern auch einige bisher unbekannte Begriffe: Kreativstau ist ein solcher. Letztes Jahr noch sendeten zahlreiche Musikschaffende ihre angestaute Kreativität per Webcam von der heimischen Küche aus in die Welt. Dieses Jahr ist die Streaming-Lust fast gänzlich verwelkt. Die Hoffnung war gross, dass sich das Musikantentum stattdessen zurückgezogen hat, um vertiefter an seiner Musik zu feilen, um uns dieses Jahr mit einer Flut von Meisterwerken zu beglücken. Dem war nur bedingt so. Vermutlich warten diese noch immer in der Pipeline auf einen Veröffentlichungstermin, um den sich auch uneingeschränkt Konzerttermine buchen lassen.