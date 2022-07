Geldblog: Avadis und TrueWealth – So können Sie Ihr Geld günstig verwalten lassen Dank standardisierten Anlagelösungen können auch Private zu tiefen Pauschalgebühren breit diversifiziert und professionell investieren. Martin Spieler

Diversifikation und tiefe Gebühren: Avadis und Roboadvisors wie TrueWeath bieten attraktive Konditionen. Illustration: Christina Baeriswyl

Wie wohl so viele bin ich aktuell etwas verunsichert, wie ich mich an den Märkten verhalten soll. Zurzeit investiere ich monatlich einen bestimmten Betrag in zwei Anlagestrategien «Aktien» und «Basis mit 40 Prozent Obligationen und 60 Prozent Aktien» beim Anbieter Avadis. Die TER ist vergleichsweise tief, umgekehrt investiert man auch in den breiten Markt, ohne Schwerpunkte zu setzen. Ist es sinnvoll, im aktuellen Marktumfeld einen fixen Betrag in den breiten Markt zu investieren? Oder wäre eher ein etwas fokussiertes Investieren zielführend? Roboadvisors wie TrueWealth haben eine leicht höhere TER als Avadis. Bieten diese auch mehr respektive inwieweit unterscheiden sich die Investmentansätze? Oder was genau macht den Unterschied aus? Leserfrage von P.G.

Avadis ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf 400 institutionelle Kunden – insbesondere Pensionskassen – fokussiert und zusätzlich privaten Anlegerinnen und Anlegern sieben Anlagefonds-Lösungen zum Investieren anbietet. Bei der von Ihnen gewählten Strategie «Aktien» investieren Sie zu 100 Prozent in Aktien. Da der Fonds über 2300 Titel umfasst – vor allem grosse Firmen aus den industrialisierten Ländern –, erreichen Sie eine weltweit breite Diversifikation.

Aufgrund des hohen Aktienanteils sind Sie hier sehr starken Kursschwankungen ausgesetzt. Die Gesamtkostenquote Total Expense Ratio TER beträgt 0,63 Prozent pro Jahr. Bei der Strategie «Basis» mit 40 Prozent Aktien und 60 Prozent Obligationen erreichen Sie ebenfalls eine sehr breite weltweite Diversifikation bei Aktien und Obligationen, wobei die genutzten Obligationen mehrheitlich eine hohe Schuldnerqualität aufweisen. Die Gesamtkostenquote TER liegt hier mit 0,58 Prozent leicht tiefer.

Anders als der reine digitale Vermögensverwalter TrueWealth investiert Avadis bei seinen Fondslösungen sowohl in Einzelaktien als auch in Exchange Traded Funds. TrueWealth nutzt ausschliesslich ETFs. Ihre in der Frage gemachte Aussage, dass TrueWealth eine höhere TER aufweist als Avadis, stimmt nicht. Bei TrueWealth bezahlen Sie eine pauschale Gesamtkostenquote TER von 0,5 Prozent pro Jahr. Damit ist dieser Anbieter günstiger als die beiden von Ihnen genutzten Anlagefonds von Avadis, wo je nach gewählter Anlagestrategie die oben genannten Pauschalgebühren gelten.

Während Sie bei Avadis aus sieben Anlagestrategien mit unterschiedlicher Gewichtung der Anlageklassen auswählen, definieren Sie bei TrueWealth digital Ihr Risikoprofil.

Beide Anbieter sind aber kostengünstig und arbeiten aus meiner Sicht professionell. Während Sie bei Avadis aus sieben Anlagestrategien mit unterschiedlicher Gewichtung der Anlageklassen auswählen, definieren Sie bei TrueWealth digital Ihr Risikoprofil. Auf dieser Basis ermittelt TrueWealth digital Ihre Anlagestrategie, die auf Exchange Traded Funds basiert. Bei beiden Varianten lassen Sie Ihr Geld zu günstigen Konditionen professionell verwalten. Unabhängig davon, ob Sie Lösungen wie Avadis oder digitale Varianten wie TrueWealth nutzen, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, wenn Sie die Finanzmärkte mit Ihren Anlagen möglichst in der Breite abdecken – also mehrere Anlageklassen berücksichtigen und innerhalb diesen möglichst breit weltweit diversifizieren.

Es kann durchaus sein, dass man in einzelnen Marktphasen mit einer Fokussierung auf ein bestimmtes Anlagethema oder eine Region zeitweise mehr Erfolg hat. Langfristig dürfte sich eine möglichst breite Diversifikation indes auszahlen. Offensichtlich wird dies am Beispiel der US-Techaktien: In den letzten 10 Jahren wären Sie mit einem Fokus auf Techstars wie Tesla, Apple, Facebook, Netflix und Amazon ausgezeichnet gefahren und hätten hohe Kursgewinne verbuchen können. Inzwischen sind aber gerade die US-Techstars wegen der stark steigenden US-Zinsen deutlich unter Druck gekommen und dürften wohl noch längere Zeit unter Druck bleiben.

Ein Fokus lohnt sich meist nur eine bestimmte Zeit lang, bis sich die Marktbedingungen grundlegend ändern, wie wir dies momentan gerade erleben. Vor diesem Hintergrund empfehle ich Ihnen, an Ihrem Grundsatz festzuhalten, dass Sie regelmässig einen bestimmten Betrag möglichst breit diversifiziert anlegen. So haben Sie eine gute Wahrscheinlichkeit, dass Sie über die Zeit einen guten Durchschnittskaufpreis erreichen und weniger Gefahr laufen, Ihr gesamtes Geld zu einem schlechten Zeitpunkt angelegt zu haben.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

