Massives Stauaufkommen – «So können wir am Gotthard nicht weiterkutschieren» Um grössere Staus zu verhindern, bringt Ständerätin Heidi Z’graggen ein Dosierungssystem an der Grenze ins Spiel. In Uri kocht indes die Volksseele. Gregor Poletti

Die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen (Mitte) befürchtet, dass die EU nach Fertigstellung der beiden Tunnelröhren die Öffnung sämtlicher Fahrspuren durch den Gotthard fordern wird. Foto: Samuel Schalch

Die Stimmung sei aufgewühlt, die Situation katastrophal, sagt Walter Walker, Gemeinderat in Wassen. Er wohnt und lebt in dem Urner Dorf, das derzeit am meisten unter dem Ausweichverkehr leidet, wenn es wieder mal staut am Gotthard. Allein im Juli standen die Fahrzeuge 350 Stunden lang vor den beiden Tunnelportalen – fast 100 Stunden länger als vor der Pandemie. Ein neuer Rekord. «An den Wochenenden sind die Strassen verstopft, der Gang über den Fussgängerstreifen ist schon fast lebensgefährlich.» So könne es einfach nicht weitergehen, echauffiert sich Walker.