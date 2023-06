Mamablog: Träume, Rollenspiele und Gespräche – So können wir Kindern helfen, Eindrücke zu verarbeiten Auf ihrer einjährigen Segelreise haben die Jungs unserer Autorin viel zu verarbeiten. Wie gelingt das am besten? Darüber hat sie sich mit einer Psychotherapeutin unterhalten. Susanna Valentin

Es schaukelt, die Wellen wiegen uns hin und her, die Nacht legt ihre mondlose Dunkelheit wie eine leichte Decke über das Segelschiff, das wir von der portugiesischen Algarve zur Schwesterinsel von Madeira, Porto Santo, steuern. Nicht etwa die noch ungewohnten Geräusche des offenen Meeres, sondern die lauten Rufe des 8-Jährigen haben mich geweckt: «Delfin, Delfin!», tönt es laut neben mir, die Hand fuchtelt im Dunkeln der Koje herum; er träumt. Er träumt einen Traum, der nicht von Ungefähr kommt. Auf unserer ersten mehrtägigen Passage sind es neben der Weite des Atlantiks dessen Meeresbewohner – insbesondere unterschiedliche Arten von Delfinen – die uns immer wieder besuchen und munter mit unserer Bugwelle spielen.

Eine Szene, wie wir sie seit unserem Reisestart im Juli 2022 mehrfach erlebt haben. Die Wände des Schiffes sind dünn, bei längeren Passagen wie der Damaligen liegt – je nach Nachtschicht – eines der drei Kinder im zweiten Bett neben mir in der Heckkoje. Viele Seemeilen, Inseln, Erlebnisse und Kultureinblicke später haben sich bei uns allen unzählige Bilder und damit verbundene Emotionen angesammelt. «So, fahr emal!», ruft der 7-Jährige in der karibischen See im tiefen Schlaf, und jetzt auf den Azoren – wir sind bereits auf dem Rückweg – murmelt der 11-Jährige englisch klingende Worte in seinem Schlafsack. Wir sind hier umgeben von Schiffen, die dieselbe Atlantikrunde wie wir drehen, und haben Freunde und Freundinnen für das ganze Jahr gefunden. Mit ihnen unterhalten wir uns auf Englisch und Französisch. Die Kinder ebenso, notfalls mit Händen und Füssen.

Ob Reise oder Heimat: Erlebnisse müssen sortiert werden

Eindrücke, Sprachen und immer wieder Neuland: Es gibt viel zu verarbeiten, nicht nur auf einer Reise wie der unsrigen, auch im «normalen» Alltag eines Kindes in der Schweiz. In Träumen das Erlebte zu verarbeiten, ist nicht ungewöhnlich, da sich der Körper und das Gehirn insbesondere in der Tiefschlafphase erholen. «Auch Kinder verarbeiten ihre Erlebnisse unter anderem in Träumen», sagt Psychotherapeutin Andrea Jenny dazu, sie arbeitet seit zehn Jahren mit Kindern und deren Familien. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Erlebnisse mit starken Emotionen verbunden seien. «Generell scheinen Kinder öfter im Schlaf zu sprechen als Erwachsene, was jedoch mit dem Älterwerden tendenziell abnimmt.»

Murmelnde Kinder unter Deck? Kein Wunder – Kinder reden gerne und häufiger im Schlaf als Erwachsene.

Ist diese Verarbeitungsmethode relativ einfach auf einem 13-Meter-Schiff zu verstauen, macht sich eine andere etwas breiter: das Spielen. Während wir beim Anlegen einem aufmerksamen Marinero begegnen, Meeresbiologen beim Whale Waching begleiten, Fischer ihren Fang ausnehmen sehen, bei lokalen Verkäufern Früchte probieren oder den Aussenborder des Beibootes, des Dinghys, reparieren, ist klar: Vom Mittleren und dem Jüngsten wird später, zu Hause auf unserem Schiff, alles eins zu eins nachgespielt. Bei unserer 20-tägigen Atlantiküberquerung von den Kapverden nach Barbados glich unser Salon einer Spielhalle, die Legosteine wurden zu Frachtschiffen verarbeitet und die Meeresschildkröte wurde notfalls im Bettanzug aus dem imaginären Netz gerettet.

Was auf einem kleinräumigen Schiff zuweilen ein paar Nerven vom Rest der Crew kostet, hat laut Psychotherapeutin Andrea Jenny einen Sinn: «Kinder erleben Situationen und Gefühle viel unmittelbarer und intensiver in der Gegenwart als Erwachsene. Das Spiel bietet einen Zwischenraum zwischen der inneren Lebenswelt und der äusseren realen Welt, wo Alltagserlebnisse reinszeniert und so besser verarbeitet werden können.» Im Spiel werden also Erlebnisse mit den zugehörigen Gefühlen nochmals erlebt und so einer inneren Bearbeitung zugänglich gemacht. Sie werden im Innern geordnet und ins Erfahrungsrepertoire integriert.

Freies Spiel soll an Bord bleiben

«Das Kind spielt ja nur», ist demnach ein Satz, den wir nicht nur auf unserem Schiff, sondern auch im Schweizer Alltag ruhig etwas öfter über Bord werfen dürfen. Schulalltag und Freizeitangebot sind oft genug eine Fülle an Erlebnissen, die verarbeitet werden müssen. Von persönlichen oder familiären Krisen durch Überlastung oder Schicksalsschlägen ganz zu schweigen. Situationen, die Andrea Jenny in ihrer täglichen Arbeit immer wieder begegnen. Zudem stellt das Spiel ein Baustein der Identitätsentwicklung dar. «Im sogenannten Symbolspiel haben Kinder die Möglichkeit, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Dadurch, dass sie auf diese Weise unterschiedliche Perspektiven einnehmen können, können sie ihr Einfühlungsvermögen trainieren. Im gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern lernen sie zudem, sich in einer Gruppe zurechtzufinden oder mit auftretenden Konflikten umzugehen.» Fähigkeiten, die am Ende der ganzen Gesellschaft zugutekommen.

«Bis zur Vorpubertät ist Kindern das Spiel näher als das Gespräch oder die Selbstreflexion.» Psychotherapeutin Andrea Jenny

Während die Jüngeren relativ raumeinnehmend an ihrem Einfühlungsvermögen feilten, setzte sich der 11-jährige Monat für Monat lieber mit uns zum Reden ins Cockpit. An Zeit dafür mangelt es beim Segeln nicht, vor allem, wenn der Wind nicht so stark bläst wie in der Prognose angekündigt. Dass Kinder – oder vielmehr Teenager – in diesem Alter vom Spielen abrücken, erstaunt Jenny nicht. «Bis zur Vorpubertät ist Kindern das Spiel näher als das Gespräch oder die Selbstreflexion. Mit zunehmender kognitiver Entwicklung können sie Erlebtes nach und nach besser verbalisieren und sich selbst stärker reflektieren. Dann weichen sie vom Spiel als primäre Ausdrucksform ab.»

Weniger Zeit, mehr Erlebnisse

Nach Portugal, Madeira, den Kanaren, den Kapverden, der Karibik und dem nördlichen Atlantik umgibt uns jetzt das leuchtende Grün der Azoren, bald setzen wir die Segel Richtung portugiesisches Festland und damit zurück nach Hause in die Schweiz. Im Gepäck Erinnerungen und Erlebnisse, die hoffentlich durch Träume, Spiel und Gespräche einen guten Platz in unserem zukünftigen Leben finden. Wir werden weniger gemeinsame Zeit haben, aber dennoch werden die noch zart beschriebenen Festplatten in den Köpfen unserer Kinder weiter beschrieben; weniger gemeinsame Zeit und dennoch weitere Erlebnisse.

Auf dem Weg nach Hause – mit wertvollen Erinnerungen und Verarbeitungsmethoden im Gepäck.

Wie können wir und alle anderen Eltern die Verarbeitung der Alltagserlebnisse unserer Kinder unterstützen? «Aufmerksames Zuhören und interessiertes Nachfragen» heisst die Zauberformel laut Psychotherapeutin Andrea Jenny. «Die Kinder wollen gehört und verstanden werden. Dabei ist es wichtig, dass wir uns als Erwachsene mit eigenen Meinungen, Belehrungen oder Lösungsvorschlägen zurückhalten und stattdessen dem Kind Raum geben in der Art und Weise, wie es mit etwas umgehen könnte oder etwas angehen möchte.» Zudem sei es wichtig, ihnen im Verarbeitungsprozess durch ein authentisches und empathisches Beziehungsangebot zu helfen, die vorhandenen Gefühle zu sortieren.

Wie funktioniert das am besten, wenn der Familienalltag stressig und die Zeit entsprechend knapp ist? «Dann kann zum Beispiel aus Kissen eine gemeinsame Familieninsel gebaut werden», erklärt die Psychotherapeutin. «Auf dieser Insel kann man sich gezielt – auch nur für kurze Momente – treffen, um gemeinsam etwas Entspannendes zu machen.» Zum Beispiel Zvieri knabbern, etwas trinken und dabei darüber sprechen, was jedem Einzelnen guttun würde. «Wichtig ist es, dass Alltagsablenkungen wie das Smartphone draussen bleiben, damit die Aufmerksamkeit in diesem Moment wirklich ungeteilt ist.», fügt Andrea Jenny an. Mit Inseln kennen wir uns seit dem Beginn unserer Reise aus, schliesslich haben wir monatelang kein Festland betreten. Warum also nicht auch zu Hause eine Familieninsel bauen? Das Handy dabei im Schrank zu lassen, haben wir während längeren Passagen ohne erreichbare Funkantenne bereits geübt.

Haben Ihre Kinder genügend Freiräume und Inseln zur Selbstreflexion, liebe Leserinnen und Leser? Diskutieren Sie mit.

Susanna Valentin Infos einblenden Susanna Valentin ist beim Jonglieren zwischen Familie und Beruf kreativ geworden. Ursprünglich sozial ausgebildet, verdient sie ihren Teil des Familienbudgets als freie Journalistin und lebt mit Aurel und ihren drei Kindern in der Nähe von Zürich.

