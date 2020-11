Abo Viren und Lüftungssysteme Wie ansteckend ist die Luft im Büro?

Der Corona-Ausbruch in einem Callcenter mit fast 100 Infizierten macht deutlich: Die Lüftung am Arbeitsplatz, im Restaurant oder in der Boutique dürfte bei der Verbreitung des Coronavirus eine wichtige Rolle spielen.