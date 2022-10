Männerbastion Kantonsregierung – So kommen in der Schweiz mehr Frauen an die Macht Die Wahlsiege der beiden Dittli-Schwestern täuschen: In den Kantonen regieren weiterhin fast ausschliesslich Männer. Ändern können das nur die bürgerlichen Parteien. Gregor Poletti

Die neu gewählte Zuger Regierungsrätin Laura Dittli (links) von der Mitte-Partei und ihre Schwester Valérie Dittli, Mitte-Regierungsrätin der Waadt. Foto: Urs Flühler (Keystone)

Zwei Bauerntöchter aus Oberägeri schreiben Geschichte: Die Schwestern Laura und Valérie Dittli politisieren für die Mitte-Partei und sind Regierungsrätinnen. Die 29-jährige Valérie Dittli wurde im Frühjahr im Kanton Waadt gewählt, die 31-jährige Laura Dittli am Sonntag im Kanton Zug.

«Es ist ein gutes Zeichen, dass ich als junge Frau so etwas erreichen kann.» Laura Dittli, neu gewählte Zuger Regierungsrätin

Am Tag nach ihrem Sieg sagt Laura Dittli: «Es ist ein gutes Zeichen, dass ich als junge Frau so etwas erreichen kann.» Sie hofft, dass dieser Erfolg weitere Frauen ermutigt, in die Politik einzusteigen. Als Parteipräsidentin der Zuger Mitte-Partei hat sie oft die Erfahrung gemacht, dass sich fähige Frauen diesen Schritt nicht zutrauen.

Frauen bleiben untervertreten

Trotz der Erfolge der Dittli-Schwestern bleiben Frauen in den Kantonsregierungen insgesamt stark untervertreten. In Zug regiert Laura Dittli zusammen mit fünf Männern und einer weiteren Frau. Valérie Dittlis Waadt ist neben Zürich der einzige Kanton mit einer Frauenmehrheit an der Spitze. 43 Regierungsrätinnen gibt es aktuell landesweit – und 111 Regierungsräte. Der Frauenanteil von aktuell knapp 28 Prozent steigt nur langsam. Im Vergleich der wichtigsten politischen Gremien der Schweiz liegt nur im Ständerat der Anteil mit 26,1 Prozent noch etwas tiefer.

Die Erfolge der beiden Schwestern seien auch ein Echoeffekt der nationalen Wahlen von 2019, die man auch als Frauenwahl bezeichnet hatte, sagt Politologin Martina Mousson vom Forschungsinstitut GFS Bern. «Damals hat sich gezeigt, dass Frauen durchaus Wahlchancen haben, wenn sie von den Parteien entsprechend gut auf den Listen aufgestellt werden.» Gerade bei Parteien der politischen Mitte und rechts davon gebe es beim Frauenanteil noch Luft nach oben.

Bürgerliche Parteien in der Pflicht

Diese Parteien sieht auch Politgeograf Michael Hermann in der Pflicht. Der Frauenanteil sei nicht zufällig sowohl in den Kantonsregierungen als auch im Ständerat auffallend tief. «Dort dominieren zahlenmässig die vielen kleinen und konservativen Kantone», sagt Hermann. Da hier die linken Parteien kaum Wahlchancen hätten – egal ob sie mit einer Frau oder einem Mann antreten –, könnten nur die bürgerlichen Parteien für einen höheren Frauenanteil sorgen, so Hermann. «Sie müssen Kandidaturen von Frauen fördern.»

Geschickt macht das laut Hermann derzeit die Mitte-Partei. «Sie setzte in diesem Jahr nicht nur in Zug, sondern auch in Graubünden erfolgreich auf eine Kandidatin für den Regierungsrat.» Hermann spricht von einer «Marktlücke», die Die Mitte nutze. Auch in konservativen Kantonen empfinde es inzwischen ein grosser Teil der Bevölkerung als stossend, wenn ihre Regierung von Männern dominiert werde. Solange sie nicht zu links seien, hätten Frauen deshalb dort sehr gute Wahlchancen, sagt Hermann. Als Regierungs- oder Ständerätinnen.

«Die Parteien dürften gut beraten sein, auch für die Ständeratswahlen Frauen zu portieren.» Kathrin Bertschy, Co-Initiantin von «Helvetia ruft»

Auch im Kanton Luzern will Die Mitte mit einer Frau in die Regierung, derzeit ein reines Männergremium. Für die Nachfolge des zurückgetretenen Mitte-Regierungsrats Guido Graf stehen der Partei gleich fünf Kandidatinnen zur Auswahl.

Es sei von Beginn weg völlig unbestritten gewesen, dass man diesen Sitz mit einer Frau verteidigen wolle, sagt Parteipräsidentin Karin Stadelmann. Die 37-Jährige wäre eigentlich selber Topfavoritin gewesen, sie will aber in einem Jahr in den Nationalrat einziehen. Ein reines Männergremium wie derzeit in Luzern sei nicht mehr tragbar, sagt Stadelmann. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Strategie der Mitte-Partei bei den Wahlen Anfang April aufgeht, ist hoch.

Die überparteiliche Initiative «Helvetia ruft!» hat bei den letzten eidgenössischen Wahlen dazu beigetragen, dass der Frauenanteil im nationalen Parlament gestiegen ist. Diesen Erfolg will sie im kommenden Jahr wiederholen. Co-Initiantin und GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy zieht nach dem Sieg von Laura Dittli in Zug einen eindeutigen Schluss: «Die Parteien dürften gut beraten sein, auch für die Ständeratswahlen Frauen zu portieren.»

Gregor Poletti ist Inland-Redaktor und seit über 30 Jahren im Journalismus tätig. Alles was gesellschaftspolitisch bewegt, lässt ihn in die Tasten greifen – von Tempo 30 bis zur Sterbehilfe. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.