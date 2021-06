EM-Achtelfinal in Bukarest – So kommt man an Tickets für das Spiel der Schweiz gegen Frankreich Wer Tickets für den Match in der rumänischen Hauptstadt kaufen will, muss sich beeilen – der Verkauf läuft seit 12 Uhr. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Jon Mettler , Angelika Gruber

Am Montag können die Schweizer Fans ihre Nationalmannschaft wieder unterstützen – im Bild Zuschauer am Spiel gegen die Türkei in Baku . Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Kann ich als Schweizer Fan das Spiel gegen Frankreich in Bukarest überhaupt vor Ort im Stadion verfolgen?

Ja! Der Ticketverkauf startet am Freitag um 12 Uhr mittags. Dieser findet aber ausschliesslich über den europäischen Fussballverband Uefa und nicht über den Schweizer Fussballverband statt. Nati-Fans müssen schnell sein: Die Tickets für das Spiel sind auf dem Verkaufsportal der Uefa erhältlich. Es gilt das Prinzip «First come, first served». Die Bestellungen werden also in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Eintrittskarten gibt es in drei Preiskategorien: 30 Euro, 75 Euro und 125 Euro.

Wie komme ich nach Rumänien?

Einige Reiseveranstalter bieten Arrangements für Flug und Hotel an, etwa die Firma Travelclub. Dort kostet die Reise mit Flug und Hotel im Doppelzimmer 890 Franken. Aktuell ist das vorhandene Kontingent jedoch ausgebucht. Das Stadionticket müssen die Fans zudem selbst besorgen.

Wer nicht über einen Reiseveranstalter bucht, kann auch auf eigene Faust nach Bukarest reisen. Bei Swiss kommt der Hin- und Retourflug derzeit etwa auf 530 Franken.

Wie sieht es mit den Corona-Bestimmungen aus?

Gemäss Informationen des Schweizer Fussballverbands steht unser Land in Rumänien auf der sogenannten «grünen Liste». Das heisst, es wird kein negativer PCR-Test für die Einreise benötigt und es besteht keine Quarantänepflicht. Dies gilt aber nur, wenn der Aufenthalt kürzer als 72 Stunden ist. Aufgepasst: Für die Einreise muss im Internet das «Mandatory Health Form»-Formular ausgefüllt werden. Die Webseite führt auf Englisch und Rumänisch durch das Prozedere.

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer lässt die Uefa überhaupt ins Stadion in Bukarest?

Aktuell ist in der National Arena eine Kapazität von 13’000 Fans geplant. Das entspricht einem Viertel der gesamten Auslastung.

Auf dass auch am Montag wieder die Roten in Bukarest jubeln: Im letzten Spiel in der dortigen National Arena erzielte Österreichs Christoph Baumgartner das entscheidende Tor gegen die Ukraine. Foto: Daniel Mihailescu (AFP)

Wie lauten die Bestimmungen für den Eintritt ins Stadion in Bukarest?

Für den Eintritt schreibt die Uefa ein gültiges Ticket, eine Identitätskarte, eine FFP2-Gesichtsmaske sowie ein Covid-19-Armband vor. Das Armband weist nach, dass eine Person entweder geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite der Uefa zum Stadion.

Wie erhalte ich das Covid-19-Armband für den Zutritt ins Stadion?

Nötig sind der Nachweis einer vollständigen Impfung (mindestens zehn Tage vor dem Spiel) auf Englisch und Rumänisch. Stattdessen reicht aber auch ein negativer PCR-Test aus der Schweiz mit einem Resultat nicht älter als 72 Stunden vor Matchbeginn oder der Nachweis einer Genesung von Covid-19.

Wo kann ich das Covid-19-Armband beziehen?

Offizielle medizinische Zentren der Euro 2020 geben vor Ort das Armband einen Tag vor dem Spiel oder am Matchtag selbst ab. Dazu sind die nötigen Nachweise vorzulegen und eine Gebühr von 5 rumänischen Lei (etwa 1.10 Franken) zu entrichten. Ein freiwilliger Helfer oder eine freiwillige Helferin der Euro 2020 wird das Armband am Handgelenk befestigen.

