Mittags-Ausflug auf den Zürichberg – So lässt sich die Routine genüsslich brechen Es ist nicht nur die Serviette, die einem hoch über der Stadt auf den Schoss gelegt wird. Auch sonst kann man sich werktags im Ausflugsrestaurant verwöhnen lassen. Meinung Ev Manz

Der Ausblick in die Berge vom Fensterplatz im Restaurant Zürichberg lässt einen alle Homeoffice-Pflichten vergessen. Foto: Ela Çelik

Der Tisch, der Blick, der Stuhl und das Essen – alles so wohltuend anders als im Homeoffice.

Abwechslung. Dieses Zauberwort steht weit oben auf der Liste für das neue Jahr. Diese existiert nicht schwarz auf weiss, aber auch mental gefasste Vorsätze spornen mich an, unliebsame Gewohnheiten zu ändern. Allem voran meine Homeoffice-Routine.

Künftig soll der Mittag der Zeitpunkt sein, um der häuslich-grauen Monotonie zu entfliehen.

Zu oft war da abends die Frage: Was habe ich den ganzen Tag gemacht, ausser dass ich am Schreib- und Esstisch gesessen bin? Warum bin ich erst beim Eindunkeln einige Minuten an der frischen Luft gewesen? Künftig soll der Mittag deshalb der Zeitpunkt sein, um der häuslich-grauen Monotonie zu entfliehen und die Essenspause mit einer grossen Portion Frischluft anzureichern. Am besten so, dass ich mich für einige Momente eher in den Ferien als im Arbeitsalltag wähne.