Jubel, Trubel, Discokugel gilt auch für das Heaven, den einzigen LGBTIQ+-Club der Schweiz. Foto: Dominique Meienberg

Nachtschwärmerinnen und Partygänger sind oft jung, und wenn sie es nicht mehr sind, dann fühlen sie sich so. Für jugendlichen Leichtsinn ist bei der Clubwahl aber dennoch kein Platz. Es schadet also nicht, sich vorher zu informieren, worauf man sich einlässt, bevor man in einen Partykeller hinabsteigt – in manchen Fällen ist es sogar essenziell.