Beschwingter Auftritt gegen Lugano – So machen die ZSC Lions Spass Beim 5:2 über ihren Lieblingsrivalen Lugano spielen die Zürcher phasenweise gross auf. Und erstmals seit langem kommt im Hallenstadion Stimmung auf. Simon Graf

Hoch hinaus: Akrobatische Einlage von ZSC-Stürmer Azevedo, um Luganos Schlegel auszuweichen. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Ach, wie schön war es, endlich wieder einmal bisschen Stimmung im Hallenstadion zu erleben! Auf Lugano als Lieblingsrivalen ist eben doch Verlass. Sogar die Schmährufe der Anhänger der Bianconeri waren eine Wohltat für die Ohren. So viele Fans hatten sich letztmals Ende Februar 2020 in der Halle eingefunden, als das Coronavirus hierzulande erst eine dunkle Vorahnung war. 7657 Zuschauer klingt zwar noch nicht nach viel, aber vor den Eingängen entstanden vor dem Match lange Schlangen. Einen solchen Aufmarsch für ein Eishockeyspiel ist man sich nicht mehr gewohnt.

Jene, die primär wegen der ZSC Lions gekommen waren, dürften wiederkommen. Denn die hochkarätig besetzte Mannschaft brachte ihre grosse Klasse für einmal auch aufs Eis und siegte letztlich ungefährdet 5:2. Eindrücklich war das Tempospiel im Startdrittel, das noch unbelohnt blieb, und wie schnell der Puck phasenweise zirkulierte.

Die 3 Infos einblenden John Quenneville Wie beim 6:2 gegen die SCL Tigers zwei Tore für den neuen Kanadier. Quenneville macht vor, wo man Tore schiesst: vor dem Tor. Enzo Guebey Der Franzose mit Schweizer Lizenz könnte zur Entdeckung in der Abwehr werden. Gross, trotzdem recht mobil und solid. Das mögen Coaches. Yves Stoffel Der 20-jährige Bündner, von der EVZ Academy zu Lugano gekommen, erhält viel Vertrauen von Chris McSorley, spielt sogar fast zwei Minuten im Powerplay. Allerdings ohne Erfolg.

Doch nebst Filigrantechnikern wie Malgin oder Roe braucht es auch noch Stürmer mit direktem Zug zum Tor wie Quenneville. Der Kanadier traf acht Sekunden vor der zweiten Pause zum 3:1 und später zum 4:1 (50.) und sorgte dafür, dass die zuletzt wieder etwas überheblichen Zürcher nicht mehr zittern mussten.

Im Tor zeigte Lukas Flüeler am Tag, an dem sein Goaliekollege und Konkurrent Ludovic Waeber einen neuen Vertrag bis 2025 erhalten hatte, eine tadellose Leistung. Pikant: Der Kontrakt des vierfachen Zürcher Meistergoalies läuft per Ende Saison aus. Sportchef Sven Leuenberger sagt dazu: «Flüeler hat wie andere die Chance, sich als zweiter Goalie aufzudrängen.»

Dem 32-Jährigen, dessen Klasse unbestritten ist, der in jüngerer Zeit aber oft verletzt war, wurde vom Club fürs Sommertraining ein Personal Trainer zur Seite gestellt. Und dieser kümmert sich nun auch während der Saison individuell um Flüeler.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Lugano 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) 7657 Zuschauer. – Tore: 8. Morini 0:1. 22. Weber (Krüger, Sigrist) 1:1. 34. Sigrist (Eigentor Alatalo) 2:1. 40. (39:52) Quenneville (Ausschluss Thürkauf) 3:1. 50. Quenneville (Guebey, Malgin) 4:1. 56. Walker (Arcobello, Fazzini/Ausschluss Azevedo) 4:2. 60. (59:16) Malgin (Andrighetto, Geering/Ausschluss Stoffel) 5:2. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 6-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Tschumi) gegen Lugano. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Hollenstein (krank), Bodenmann, Riedi, Morant und Meier (alle verletzt), Lugano ohne Carr, Josephs, Loeffel und Haussener (alle verletzt). – 32. Pfostenschuss Malgin. Lugano von 57:27 bis 58:13 ohne Torhüter.

Keine Bedenken, was die Fitness betrifft, haben die Zürcher bei Waeber. Doch ob der 25-Jährige tatsächlich das Format hat, um die Nummer 1 bei einem Spitzenclub zu sein, ist noch unklar. Leuenberger bezeichnet den Freiburger denn auch nicht als als künftige Nummer 1, sondern sagt: «Mit Waeber werden wir in Zukunft ein gutes Goalietandem haben. Auch er weiss, dass wir zwei gute Torhüter haben werden. Und es ist an ihm, sich durchzusetzen. Waeber zählt sicher zu den fünf, sechs Goalies der nächsten Generation hinter Genoni und Berra. Und er ist ein lockerer Typ, kann gut mit dem Druck in Zürich umgehen.»

Und Druck wird es geben. Die Erwartungen werden mit dem Umzug in die Swiss Life Arena im Herbst 2022 weiter steigen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.