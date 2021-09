Neue Kontrollen bei der Einreise – So prüft Zürich die Einreisenden am Flughafen Reisende, die in Zürich landen, müssen seit dem 20. September ein Einlassformular vorweisen. Kontrolliert werden sie mittels «risikobasierter Stichproben». David Sarasin

Während der Herbstferien erwarten die Fluggesellschaften wieder ein deutlich höheres Personenaufkommen: Swissport-Mitarbeiterin bei der Kontrolle der Reisepässe und Bordkarten der Passagiere. Foto: Gäetan Bally (Keystone)

Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr. In der Ankunftshalle am Flughafen Zürich warten Leute auf ihre Angehörigen, die gerade mit dem Flieger angekommen sind. In Mengen strömen diese nach einem Flug aus Washington, Barcelona oder Wien am Zoll vorbei durch die Schiebetüre nach Zürich.

In den kommenden Wochen dürfte sich das Aufkommen an Reisenden noch einmal vergrössern, für die Herbstferien erwartet der Flughafen wieder deutlich mehr Reisende. Seit 20. September müssen alle, die in die Schweiz einreisen, ein Formular ausfüllen. Dabei müssen bei der Aus- wie bei der Einreise Kontaktdaten, Ankunftsadresse oder Impfstatus angegeben werden.