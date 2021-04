Feiern trotz Pandemie – So rasch könnten Grossanlässe wieder möglich sein Geht es nach Alain Berset, könnten schon im Juli wieder Anlässe mit bis zu 5000 Besuchern möglich sein. Die Eventbranche freuts. Doch sie fürchtet ein Fiasko beim Schutzschirm gegen Pandemieschäden. Christoph Lenz

Ambitionierter Plan im Bundesrat: Bei günstigem Pandemieverlauf könnte die Basler Herbstmesse dieses Jahr wieder stattfinden. Foto: Pino Covino

Das Gurtenfestival, das Paléo, das Open Air St. Gallen – alles abgesagt. Viele grosse Festival- und Eventorganisatoren haben für den Sommer 2021 bereits das Handtuch geworfen. Andere schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Für sie gibt es nun einen Silberstreifen am Horizont. Am Mittwoch wird der Bundesrat den Kantonen einen Vorschlag machen, unter welchen Bedingungen Grossveranstaltungen in den nächsten Monaten wieder möglich sein sollen. Die Kantone können sich bis zum 5. Mai dazu äussern.

Massgeblich für Lockerungen sind natürlich Fortschritte bei der Impfkampagne und eine positive Entwicklung der epidemiologischen Lage. Hinzu kommt, dass Events strenge Schutzkonzepte befolgen müssen und nur von geimpften, negativ getesteten und genesenen Personen besucht werden können. Doch trotz dieser strengen Vorgaben wirkt das Lockerungsszenario von Gesundheitsminister Alain Berset ambitioniert.