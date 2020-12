Irritation und Entsetzen – So reagieren die Nachbarn auf den Schweizer Ski-Sonderweg Ist die Schweiz eine freiheitliche Freakshow? Europas sorgloses Herz der Finsternis? In Italien und Deutschland reibt man sich die Augen über den legeren Umgang der Eidgenossenschaft mit Corona und dem Wintersport. Oliver Meiler , Dominique Eigenmann , Christoph Lenz

«Benvenuti!» Skifahrer mit Corona-Schutzmaske am letzten Sonntag in Arosa. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Viele Ansteckungen, hohe Todeszahlen – und trotzdem volle Seilbahnen und Skihütten. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Schweiz über die Festtage einen Corona-Sonderweg geht. Während in Deutschland, Frankreich, Italien und – neuerdings – Österreich Skifahren nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich sein wird, soll es hierzulande nur minimale Restriktionen geben. Unsere nördlichen und südlichen Nachbarn haben dafür, vorsichtig ausgedrückt, wenig Verständnis.

Italien: Reporterteams im Anmarsch

Von allen Nachbarländern reagierte Italien als erstes auf das Solo der Schweizer. Premier Giuseppe Conte war es, der sich in Europa um eine gemeinsame Linie gegen die Öffnung der Skisaison in den Alpen bemühte. Rom gewann damit schnell einmal Paris und Berlin – und brüskierte Österreich, das sich als EU-Mitgliedsland natürlich eher im Zugzwang wähnte als die Schweiz.

Seitdem entsenden italienische Medien Reporter in die Schweizer Berge, damit sie über den Sonderweg berichten, der wahlweise als «eigensinnig», «egoistisch» oder «fahrlässig» taxiert wird. Der «Corriere della Sera» etwa war in St. Moritz, einem Lieblingsort reicher Norditaliener, und fand da Rabatte von 30 bis 40 Prozent auf Skipässe und gemietete Ausrüstung – sein Fazit: «Das ist nicht nur eine explizite Botschaft: ‹Kommt und greift zu!› Es ist viel mehr.» Auch die Fernsehsender schicken Teams.

In der Summe wirken die Beiträge jeweils so, als wären es Berichte aus einer Freakshow: Da tut ein Land im Herzen des Kontinents, das gar nicht gut dasteht mit seinen Pandemiezahlen, einfach so, als wäre es kein Problem, den Skibetrieb mit seinen komplexen Fragen trotzdem aufrechtzuerhalten – mit Bedingungen zur Eingrenzung der Gefahren zwar, alles andere wäre ja verrückt, aber doch erstaunlich frei.

Wenn die Italiener Tourismusbüros und Hotelréceptionen an den grossen Schweizer Alpen kontaktieren, sagt man ihnen: «Benvenuti!» Seid herzlich willkommen, bei uns gibt es keine Infektionsherde.

Die Zeitung «La Repubblica» schickte zwei ihrer Reporter aus Mailand nach Zermatt, für einen Tag im Schnee. Mailand, muss man dazu wissen, war in jenem Moment «zona rossa», höchste Risikostufe, sie hätten ihre Region gar nicht verlassen dürfen. Die Reporter filmten sich dabei, wie sie trotzdem in die Schweiz fuhren, nachdem sie die Informationsstelle in Zermatt kontaktiert hatten, «Benvenuti!», wie sie dann am Zoll den Beamten erklärten, dass sie direkt aus Mailand kämen, Zona rossa eben, und durchgewinkt wurden. Auch die Rückfahrt: ohne Kontrollen.

Über solche Bilder reibt man sich im Ausland die Augen: Skifahrer stehen am 28. November an der Bergstation in Verbier Schlange, während im Ausland die Wintersportorte geschlossen sind. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Nun plant Italien, alle Rückkehrer mit einer Quarantäne zu belegen, sofern sie in einem Land mit offenen Skistationen Ferien gemacht haben. Es wäre der Versuch, die Erfolge, die man mit den Massnahmen im Kampf gegen die zweite Welle gerade endlich erst erreicht, nicht wieder zu verspielen – wegen der legeren Handhabung der Schweiz. An Weihnachten und rund um Neujahr soll man in Italien nicht einmal seinen Wohnort verlassen dürfen, um in die Nachbargemeinde zu fahren. Ganz egal, ob die in einer gelben, orangen oder roten Zone liegt. Der Leichtsinn im Sommer dient als Lehre, man will ihn nicht wiederholen.

Deutschland: Die «Sorglosigkeit» der Schweizer

Es mag die Schweizer erstaunen, aber wenn in Deutschland ums Skifahren in Pandemiezeiten gestritten wird, kommt die Schweiz so gut wie gar nicht vor. Die ganze Debatte dreht sich um Österreich, und das hat politische wie sachliche Gründe.

In Deutschland war es der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der als Erster die Appelle des italienischen Premierministers Giuseppe Conte aufnahm, Norditaliener sollten auf keinen Fall in die österreichischen Alpen Ski fahren gehen. Söder stimmte Conte zu: Auch die Bayern sollten über die Festtage nicht nach Österreich reisen, um dann möglicherweise das Virus zurück nach Bayern zu bringen (das schon ohne diesen Import in Deutschland zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehört).

Normalerweise stammt die Hälfte der Gäste in österreichischen Skigebieten zu dieser Zeit aus Deutschland, vor allem aus Bayern, Söders Warnung hatte also einen realen Hintergrund. In die teure Schweiz fahren in dieser Zeit sehr viel weniger Deutsche. Und dieses Jahr werden sie sowieso ausbleiben, egal, wie offen die Schweizer Skigebiete sind: Jeder deutsche Tourist muss für 10 Tage in Quarantäne, wenn er aus der Schweiz zurückkehrt. Das tut sich freiwillig niemand an. Für Österreich gilt dasselbe. Söder hat nun zusätzlich sogar noch die Erlaubnis für quarantänefreie Tagesaufenthalte aufgehoben und Kontrollen an der Grenze angedroht.

Im Ganzen sind die meisten deutschen Medien vom «Schweizer Sonderweg, der zum Debakel wurde», wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schrieb, längst wahlweise irritiert oder entsetzt. Die Schweiz geriere sich als «zweites Schweden» zu einem Zeitpunkt, da Schweden seinen Kurs gerade aufgegeben habe, kritisierte der Berliner «Tagesspiegel». Der Titel des Artikels, illustriert mit einem Skifahrer vor Schweizer Kreuz: «Im Alpenland grassiert hoch ansteckende Sorglosigkeit.»

Als Vorbild wird die Schweiz höchstens noch von sehr konservativen oder sehr liberalen Blättern gelobt, oft um zu provozieren. Selbst die «Bild»-Zeitung versah Anfang der Woche eine mit vielen Ausrufezeichen gespickte vermeintliche Lobeshymne auf das «Berner Wunder – ohne Lockdown» am Ende mit lauter Fragezeichen. Vor allem die im Vergleich zu Deutschland sehr hohen Todeszahlen erschreckten sogar die Herren des Boulevards.