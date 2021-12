Geldblog: Dentsply Sirona Inc. und Straumann – So rentabel sind Zahnmedizin-Aktien Zahnarztbesuche sind teuer – und ziemlich lukrativ. Martin Spieler sagt, wie Sie mit Zahnmedizin Geld verdienen können. Martin Spieler

Dividende und Potenzial: Renditeaussichten vermögen den leidigen Zahnarztbesuch zu versüssen. Foto: Getty Images

Ich besitze 272 Dentsply Sirona Inc. Aktien, die ich bereits 2015 noch vor der Fusion gekauft hatte. Nachdem der Kurswert der Aktie nicht wesentlich steigt und die Dividende auch nicht sehr hoch ist, erwäge ich einen Verkauf auch mit Verlust. Meine Kollegin aus den Staaten ist aber von dem Kauf begeistert. Wie sehen Sie die Situation, liegt da mittelfristig noch Potenzial drin? Leserfrage von S.E.

Dentsply Sirona ist für jede Zahnärztin und jeden Zahnarzt ein Begriff. Auch als Patient, der auf der Zahnarztliege liegt und sich im Behandlungsraum umschaut, stösst man hierzulande oft auf diese Marke. Die von Ihnen gehaltene Dentsply Sirona Inc., welche an der amerikanischen Techbörse Nasdaq kotiert ist, ging vor fünf Jahren aus der Fusion von Dentsply und Sirona hevor. Durch den Zusammenschluss entstand laut Unternehmensangaben der weltweit grösste Hersteller von Zahnversorgungslösungen für Zahnärzte und Zahntechniker.

Dentsply Sirona entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die Durchführung von Standard- und Spezialbehandlungen in der restaurativen Zahnmedizin, Implantologie, Endodontie und Kieferorthopädie. Das Sortiment umfasst sowohl Verbrauchsmaterialien und Ausstattungsprodukte als auch technische Instrumente – angefangen von dentalen Kleingeräten über digitale Röntgengeräte bis zu vollständigen Behandlungs- und Diagnosegeräten für Zahnarztpraxen, zahntechnische Laboratorien und Kliniken.

Zahnmedizin hat meines Erachtens Zukunft und dürfte in den kommenden Jahren von der demografischen Entwicklung in den westlichen Ländern profitieren: Wenn die Leute älter werden, haben auch die Zahngesundheit, die Zahnpflege und Zahnwiederherstellung eine höhere Bedeutung. Weil eine breite Schicht von Konsumentinnen und Konsumenten in den westlichen Ländern im Alter über einiges an finanzielles Mitteln verfügt, sind sie auch eher bereit, Geld für zahnmedizinische Behandlung auszugeben.

Früher war es üblich, dass alten Menschen einige Zähne fehlten und sie sichtbare Lücken im Gebiss aufwiesen – heute ist dies in unseren Breitengraden unüblich. Wenn mehr in Zahnpflege und -Behandlungen investiert wird, braucht es auch mehr Ausstattungen für Zahnarztpraxen und technische Spezialgeräte, wie sie die von Ihnen gehaltene Dentsply Sirona produziert.

Operativ ist die Firma gut unterwegs und hat mit ihrem Gewinn die Markterwartungen erreicht oder sogar übertroffen. In den letzten Monaten hat die Aktie im Zuge der zeitweisen Marktkorrektur an der Techbörse Nasdaq allerdings deutlich an Fahrt verloren und notiert deutlich unter den Höchstwerten von 69 Dollar, die noch im Mai erreicht wurden. Während andere Techwerte wieder gut aufgeholt hatten, kommt Dentsply Sirona nur langsam auf Touren. Immerhin liegt die Aktie in diesem Jahr weiterhin rund 10 Prozent im Plus.

Aufgrund der erwähnten demografischen Trends sehe ich bei der Aktie mit einem Horizont von mehreren Jahren durchaus weiteres Potenzial, zumal diese Aktie in den USA auch von einigen Banken zum Kauf empfohlen wird, was Ihnen aber keine Garantie gibt, dass die Aktie tatsächlich steigt, zumal es an den US-Börsen nach der langen Hausse jederzeit zu einer längeren Korrektur kommen kann.

Eine Alternative zu den Aktien von Dentsply Sirona orte ich für all jene, die in der Zahnmedizin Potenzial sehen, Chancen bei uns in der Schweiz beim Zahnimplantathersteller Straumann, den ich als Wachstumswert einstufe. Auch bei Straumann ist die Dividende indes bescheiden. Die Dividendenrendite liegt nur gerade bei rund 0,3 Prozent. Die beiden Firmen sind allerdings nicht direkt vergleichbar, da sich Straumann auf den implantatgestützten und restaurativen Zahnersatzes und die orale Geweberegeneration fokussiert.

Beide Unternehmen profitieren aber vom Potenzial im Bereich Zahnmedizin und der steigenden Lebenserwartung in den wohlhabenden westlichen Ländern. Im Vergleich zu Dentsply Sirona sehe ich bei Straumann höhere Margen und damit auch bei der Aktie ein höheres Kurspotenzial, wobei man auch da nach dem schönen Lauf der Aktie mit einigem Rückschlagpotenzial rechnen muss, zumal die Bewertung von Straumann schon sehr stattlich ist.

