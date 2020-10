Podium zu Arbeit und Corona

Die aktuelle Lage im Kanton Zürich

In den vergangenen 72 Stunden wurden im Kanton Zürich 1762 neue Coronafälle registriert. Am Montag waren es 413. Stark wachsend ist die Zahl der Spitaleinweisungen. Sie ist seit Freitag von 112 auf 180 angestiegen. 16 Personen müssen künstlich beatmet werden. Zudem sind fünf Todesfälle dazu gekommen. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 163 Personen im Kanton Zürich an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Derzeit stehen 350 Contact-Tracer von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Einsatz. In den nächsten Tagen werden zusätzliche Tracer ausgebildet.

190 Betten stehen auf Intensivstationen im ganzen Kanton für Covid-Patienten zur Verfügung. Im Notfall können diese auf 360 Betten aufgestockt werden. Damit sei der Kanton gerüstet, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Freitag vor den Medien sagte. Allerdings wird in diesem Fall das Personal knapp. Bis Ende Jahre werden über 100 Pflegepersonen eine Zusatzausbildung zur Arbeit auf den Intensivstationen absolvieren.

Der Regierungsrat verzichtete am Freitag darauf, die geltenden Massnahmen zu verschärfen, um den «Flickenteppich» nicht noch zu vergrössern. Der Regierungsrat setzt auf ein konsequentes Durchsetzen der geltenden Regeln und wartet die neuen Massnahmen des Bundes ab. Danach wird er sich wieder äussern.