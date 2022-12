Richtig Geschenke einpacken – So schaffen auch Sie in zwei Stunden 77 Päckli Die Weihnachts­geschenke sind gekauft – jetzt wird verpackt. Wir werfen einen Blick hinter die Päcklitische im Orell Füssli und schauen uns die Tricks der Profis ab. Zoé Richardet

Im Hinterhof: Um Schlangen im Laden zu vermeiden, packt man hier Geschenke im Päcklizelt ein. Foto: Silas Zindel

Trotz des Windes, der an den weissen Planen zerrt, ist es warm im Päcklizelt des Orell Füssli an der Zürcher Bahnhofstrasse. Zwei elektrische Heizkörper rattern. Und die zwei Päcklidamen – so nennt man sie im Jargon – sind warm angezogen und nippen hin und wieder an Heissgetränken. «So wird einem nicht kalt», sagen sie. Nicht einmal letzte Woche, als es eisig war, hätten sie gefroren.