Weg nach Katar 2022 – So schaffts die Schweiz direkt an die WM Nach dem 1:1 in Italien scheint klar: Die Mannschaft von Murat Yakin braucht gegen Bulgarien einige Tore, wenn sie ohne Umweg an die Endrunde will.

Seine Schnelligkeit und Dribblings könnten die Schweizer auch gegen Bulgarien gebrauchen: Noah Okafor überforderte die Italiener immer wieder. Foto: Georgios Kefalas

Fussball ist ein einfacher Sport. Ausser es geht darum, im letzten Gruppenspiel auf zwei verschiedenen Plätzen herauszufinden, wer in der Gruppe C den ersten Platz belegt, der direkt an die WM nach Katar führt. Das ist die Ausgangslage vor dem finalen Fernduell am Montag, wenn die Schweiz in Luzern auf Bulgarien trifft und Italien in Belfast gegen Nordirland spielt.

Es kann durchaus auch simpel gehen: Gewinnt ein Team mehr Punkte als das andere, ist es an der WM. Spielen die Schweiz und Italien je unentschieden, ist Italien an der Endrunde. Auch einfach.

Komplizierter wird es, wenn beide Teams gewinnen – wovon sie ausgehen. Dann kommt es auf die Tordifferenz an. Da liegt Italien derzeit mit zwei Treffern im Vorsprung. Heisst: Die Schweizer müssen gegen Bulgarien mindestens zwei Tore mehr erzielen als die Italiener in Nordirland.

Und dann wird es noch verzwickter. Weil bei gleicher Tordifferenz die höhere Zahl an erzielten Toren entscheidet, sind die Italiener hier im Vorteil. Haben aber beide Teams am Ende der Gruppenphase gleich viele Tore erzielt und erhalten, zählt die Direktbegegnung. Und da haben die Schweizer dank des Auswärtstors in Rom die Nase vorn.

Sprich: Gewinnt die Schweiz gegen Bulgarien 3:0 und Italien gewinnt in Nordirland 1:0, haben beide Teams eine Tordifferenz von 14:2 – die Schweiz ist an der WM. Gewinnt aber Italien 2:1, sind die Italiener weiter, weil sie dann bei gleicher Differenz mehr Tore erzielt haben (15:3) als die Schweizer (14:2). Für die Schweizer bedeutet das: Sie müssen entweder mindestens zwei Tore mehr erzielen als die Italiener. Oder einen um drei Tore höheren Sieg erringen als die Italiener. Ein Schweizer 4:0 reicht also zum Beispiel bei einem italienischen 3:2 in Nordirland.

Der unwahrscheinlichste Fall wäre, dass beide Teams verlieren. Dann könnten die Schweizer den Gruppensieg nur erreichen, wenn Italien drei Tore mehr kassiert als sie. Ein sehr unwahrscheinliches Szenario.

Und wenn die Schweiz den Gruppensieg verpasst?

Dann muss sie ins Playoff mit den neun anderen Gruppenzweiten und zwei via Nations League qualifizierten Teams. Diese zwölf Mannschaften werden in drei Vierergruppen aufgeteilt, in denen sie jeweils Halbfinal und Final austragen. Die drei Sieger fahren an die Endrunde. Ausgelost wird das Playoff am 26. November, die Spiele finden vom 24. bis 29. März 2022 statt.

fra/kai

Fehler gefunden?Jetzt melden.