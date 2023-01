Podcast «Tages-Anzeigerin» – So schaut Gen Z auf die Zukunft Zwei 18-jährige Frauen übernehmen das Podcast-Mikrofon: Zerda und Josephine erzählen, welche Frauen in ihren Feeds für Schlagzeilen sorgen. Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host Laura Bachmann als Produzentin

Annik Hosmann und Priska Amstutz diskutieren mit Josephine (l.) und Zerda über Greta, Instagram und die Pandemie. Foto: lb

Wie oft sind junge Frauen auf Social Media? Was macht das mit ihnen? Wie haben sie die Coronazeit erlebt? Und sind Mädchen in MINT-Fächern noch immer in der Unterzahl? Wer könnte diese Fragen besser beantworten als zwei junge Frauen selber?!

Im Rahmen der Jugendmedienwoche YouNews sind die beiden Schülerinnen Josephine und Zerda Gast in der aktuellen Folge des Podcasts «Tages-Anzeigerin». Sie erzählen Priska Amstutz und Annik Hosmann von ihren Erfahrungen aus dem Gymnasium, wo beide einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben. Ausserdem von ihren Erinnerungen an die Pandemie, welche Frauen sie in letzter Zeit bewegten und wieso sie Greta Thunberg nicht nur für ihr Engagement in Sachen Klima feiern.

