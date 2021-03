Bilanz nach einem Jahr Corona – So schlägt sich die Zürcher Kantonsregierung in der Pandemie Von der Ungeduldigen zur Unschuldigen, vom Zahlonkel zum Mister Patrouille: unsere grosse Corona-Analyse der Regierungsrätinnen und Regierungsräte. Kevin Brühlmann , Sascha Britsko , Liliane Minor , Daniel Schneebeli , Pascal Unternährer

Ein Jahr Pandemie. Und die Frage: Hat die Politik das gemacht, was sie uns immer verspricht – unser aller Leben, das Gemeinwesen, vorangebracht?

In Zürich, im bevölkerungsreichsten Kanton, wurden fast 90’000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die vielen schwer an Covid-19 Erkrankten brachten Spitäler an den Rand des Kollapses. 1300 Menschen starben. Es gibt fünfzig Prozent mehr Arbeitslose; 30’900 Ende Februar 2021 im Vergleich zu 20’100 Ende Februar 2020.

Die Politik des Zürcher Regierungsrats lässt sich in drei Phasen einteilen. Erste Welle: Kontrolle an den Bundesrat abgegeben. Massnahmen umgesetzt – Spitäler umgerüstet, ÖV-Fahrplan reduziert, Wirtschaft finanziell unterstützt. Zwischenwelle: Kontrolle zurückgefordert und erhalten. Zweite Welle: Kampf gegen Kontrollverlust.