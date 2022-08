Sieben alltagstaugliche Traditionsgasthäuser – So schmeckt Heimat Sieben Restauranttipps unseres Gastroexperten Martin Jenni für alle, denen der Sinn nach Schlichtheit, Qualität, Tradition und gutem Brot steht. Martin Jenni

Wollschweinkotelett mit knusprigem Kartoffelkuchen: In Traditionshäusern wie der Couronne in Pleigne JU wird man als Gast gern zum Wiederholungtäter. Foto: Christian Jaeggi

Fleisch ist out, Fisch ist in. Vegetarier werden zu Pescetariern, Allergiker hat es so viele wie noch nie, und Nose to Tail ist in aller Munde, findet aber keine Anwendung, weil alle Innereien-Theoretiker den Mund zu voll nehmen und doch lieber in ein Entrecôte beissen, als dass sie sich an einem Lungen-Herz-Ragout gütlich tun würden.

Pop-up-Lokale schiessen aus dem Boden, sie kommen und gehen wie das Unwetter. Trends landen und heben wieder ab.

Was bleibt, sind Köche an den medialen Nebenschauplätzen, denen der Spagat zwischen Tradition und Innovation in einem reellen Preissegment gelingt und die eine Kochsprache zelebrieren, die nicht ermüdet, sondern dazu animiert, wiederzukommen. Denn mit jedem Traditionshaus, das verschwindet, endet auch ein Stück soziales Leben.

Es ist höchste Zeit, solchen Wirtinnen und Wirten zu zeigen, dass alltagstaugliche Gasthäuser weiterhin eine Zukunft haben. Besuchen wir sie, geniessen wir entspannt die Momentaufnahme und gehen wir wieder hin.

Mit Gebrauchsanweisung: Couronne in Pleigne JU

Couronne in Pleigne. Foto: Christian Jaeggi

Die Couronne in Pleigne ist eine Wirtschaft, die vom Charakter des Wirts geprägt wird und nicht von den Launen der Gäste. Wenn einer launig ist, dann der herzensgute Wirt. Ichbezogene Gäste haben bei Christoph Jäggi keine Chance, und wer seine Prinzipien nicht teilen mag, lässt es bleiben.

Wer Qualität schätzt, wer Vertrauen zum Wirt hat, der ist und isst hier goldrichtig. Der Wurst-Käse-Salat präsentiert sich im Feinschnitt, die Kutteln wie auch die Gemüseroulade sind perfekt, und das mit Fett durchzogene Wollschweinkotelett aus dem Nachbarsdorf überzeugt mit Aroma und Biss. Die Galette, der knusprig, flache Kartoffelkuchen, lässt den Gedanken an Frites erst gar nicht aufkommen, was gut ist, denn – genau – es gibt keine hier.

Und sonst? Überraschungsgäste mag der Wirt nicht. Pleigne liegt im begnadeten Abseits, Jäggi kauft und kocht frisch, also will er im Voraus wissen, wie viele sich bei ihm an den Tisch setzen werden. Am liebsten mag er Gäste (auch kleine Gruppen), die unkompliziert sind, alles essen und Freude an einer echten Wirtschaft haben. Ja, und da wäre noch Cyrielle, die gute Seele, die im Hause Jäggi für die Leichtigkeit des Seins besorgt ist.

Couronne, Pleigne JU, Keine Website, Route de Geais 31, 079 313 53 29, Mi-Sa ab 16 Uhr, So von 11-18 Uhr geöffnet. Tipp: Kotelett vom Wollschwein

Alles echt: Linde in Boll BE

Linde in Boll. Foto: zvg

Die Rösti kommt aus der gusseisernen Pfanne, das Fleisch von der Wiese nebenan, das Gemüse vom Nachbarn und die Gastgeberin aus Bayern. Alles echt!

Die «Linde» im Lindenthal ist eine Oase gegen den Alltagstrott. Das Haus besticht durch seine Gaststube und seinen Garten. Die Kochsprache von Heinz Spühler ist sorgfältig, die Gastfreundschaft von Marion Spühler herzlich. Die Einheimischen kommen zum Mittagsteller, die Stadtberner zu «Suuri Läberli», Kalbsgeschnetzeltem, Rösti mit Spiegelei oder einfach zu einem Züpfe-Sandwich mit Hamme.

Wer es leichter mag, bestellt saisonal und je nachdem lauwarmen Geissenkäse und geräuchertes Saiblingfilet.

Linde, Boll BE, Linde-lindenthal.ch , Tipp: Züpfe-Sandwich mit Hamme

Blau machen: Blauer Engel in Rüfenach AG

Blauer Engel in Rüfenach. Foto: zvg

Patron Christophe «Kiki» Martin hat den «Blauen Engel» zu einer Institution geformt. Die Wirtschaft animiert zum Länger-sitzen-Bleiben. Ob in der guten Stube oder auf dem Freisitz, entscheidet das Wetter.

Kotelett, Brat- und Rauchwurst und Hackbraten, alles da, alles gut, auch das Holzofenbrot. Exzellent ist der Speck-Käse-Salat, für den ich jedes Rindsfilet stehen lasse. Die Köchin kann was.

Zum Abschluss einen L’Étivaz aus der Heimat von Christophe, dazu einen filigranen Pinot gris von Hoss Hauksson, dem isländischen Winzer in Rüfenach.

Blauer Engel, Rüfenach AG, Blauerengel.ch , Tipp: Speck-Käse-Salat

Sternstunden: Sternen in Sternenberg ZH

Sternen in Sternenberg. Foto: zvg

Der «Sternen» hat eine bewegte Geschichte. Von Regisseur Christoph Schaub wurde er in dem 2004 erschienenen Film «Sternenberg» mit Mathias Gnädinger berühmt in Szene gesetzt. Im Dezember 2016 brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder, und seit Mai 2020 hat der neue alte «Sternen» wieder geöffnet.

Lokale Handwerker haben mit regionalem Holz das Gebäude aufgebaut, und es sieht so schön aus wie früher. Einfach anders.

Ein sympathisches Team unter der Leitung von Marianne Brühwiler (Köchin) und Esther Etter (Gastgeberin) kocht traditionelle Gerichte oder lässt den Gast sein Fleisch gleich selber auf dem heissen Stein brutzeln, was zahlreiche Fleischtiger dazu animiert, in den «Sternen» zu pilgern.

Sternen, Sternenberg ZH, Sternen-sternenberg.ch , Tipp: Siedfleisch-Salat vom Reh oder Hirsch aus lokaler Jagd

In Frauenhand: Wirtschaft Freimann in Zug

Freimann in Zug. Foto: zvg

Dort, wo Zug und Baar zusammenwachsen, steht in einsamer Gunstlage der «Freimann». Am Stammtisch wird das erste Bier getrunken, der Service deckt für den Mittagstisch ein, auf dem Herd simmert das Ragout, und der berühmte Lebkuchen verlässt duftend den Ofen.

Susanne Freimann ist Gastgeberin in der 14. (!) Generation und zugleich Küchenchefin, Konditorin und Servicefachfrau. Ihr «Freimann» ist eine Wirtschaft, wie sie viele aus ihren Kindertagen kennen, und das Fleisch vom eigenen Hof verwendet.

Im Garten stehen unter knorrigen Bäumen schöne alte Tische und Holzbänke, und in der urgemütlichen Gaststube mit Kachelofen wird am Samstag ein Festessen mit Fleischsuppe und Siedfleisch zum Alltagspreis aufgetischt.

Freimann, Zug, Wirtschaft-freimann.ch , Tipp: Der hauseigene Lebkuchen

Am Ende des Tals: Osteria Manciana in Scudellate TI

Osteria Manciana in Scudellate. Foto: zvg

Ab Bruzella wird die Reise ins letzte Dorf im Valle di Muggio recht abenteuerlich. Wer keine Nerven hat, nicht rückwärtsfahren und ausweichen kann, weicht besser auf das Postauto aus, alle anderen tuckern mit Bedacht nach Scudellate.

Das Dorf besticht durch seine Lage und die Osteria Manciana, die eine einfache und gute Küche zelebriert und dazu noch einen kleinen Einkaufsladen betreibt, in dem es neben allerlei anderem auch Käse und Honig aus dem Tal zu kaufen gibt.

Das Ganze ist ein aufgefrischtes Relikt aus vergangenen Tagen. Neu hinzugekommen sind zwei stilsicher eingerichtete Gästezimmer (Juni bis September), die den Platz perfekt machen. Der Gunstplatz ist die kleine Terrasse der Osteria mit Blick übers Tal.

Manciana, Scudellate TI, Osteria-manciana.ch , Tipp: Eingelegte Forelle

Beinvegni e viva: Die Ustria Val Sumvitg in Surrein-Val GR

Ustria Val Sumvitg in Surrein-Val. Foto: zvg

Es gibt Gasthäuser, da geht man nur mit den besten Freunden hin und bleibt länger, als man denkt. Die Ustria Val Sumvitg ist so eine.

Wunderschön gelegen, ist die Beiz für sich allein schon eine Augenweide. Authentisch, echt, sympathisch. Wer hierherkommt, nimmt sich Zeit oder lässt es lieber bleiben. Capuns, Maluns und Bündner Gerstensuppe sind Klassiker, die einfach nur Freude bereiten.

Wer vor Ort schläft, wird abends mit einem Menü verwöhnt – Pilzrisotto zum Beispiel oder in der Saison Wild aus heimischer Jagd.

Ustria Val Sumvitg, Surrein-Val GR, Ustriavalsumvitg.ch , Tipp: Maluns und Capuns



