Neue Fluglinie Bern-Lübeck - So schnell war man noch nie in der Marzipanstadt

In zwei Stunden von Bern nach Lübeck Infos einblenden

Lübeck Air fliegt donnerstags in gut zwei Stunden nonstop von Bern nach Lübeck. Sonntags wird ein Zwischenhalt in Stuttgart eingeschaltet.

Vermarkterin der Verbindung BRN-LBC ist die virtuelle Berner Fluggesellschaft Flybair. Das Flugangebot wurde wegen der guten Aufnahme bereits bis 3. Oktober 2021 verlängert. Ein Retourticket gibts ab 329 Franken, der übliche Tarif liegt bei 364 Franken.

Am Zielort lässt sich ein Aufenthalt in der Ostseedestination Travemünde mit Städtetourismus in der Hansestadt Lübeck verbinden. An beiden Orten gibt es ein Hotel der Atlantic-Kette – ein traditionelles Grand Hotel in Travemünde und ein modernes in Lübeck.

Bekannt und beliebt sind in Travemünde etwa das Fischrestaurant Ahoi von Fernsehkoch Steffen Henssler, (der dort selten anzutreffen ist), oder das Casa Grande.

In Lübeck gibt es die deftige Nordseeküche im Restaurant Fangfrisch oder im gehobenen The Newport am Hafen.

In Velotourdistanz befindet sich der Timmendorfer Strand, wo man sich in Strandkörben entspannt. Unterwegs lässt sich die Steilküste bewundern.