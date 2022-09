Neue Attraktion am Bürkliplatz Zürich – Alles in einem – die Ansprüche an das Seerestaurant sind hoch Standort und Ausgestaltung des Touristenmagnets am Bürkliplatz geben zu reden. Der Vorschlag der Stadt wird als Mogelpackung kritisiert. Eine Testplanung soll Klarheit bringen. Ev Manz

Geht es nach der Stadt, soll das neue Seerestaurant – bei schönem Wetter mit Blick bis in die Alpen – direkt am Schiffsteg gebaut werden und den bestehenden Kiosk ersetzen. Foto: Silas Zindel

Ein freier Blick auf See und Alpen verleitet zur Qual der Wahl – wo genau am Bürkliplatz soll ein Seerestaurant mit diesen Attributen stehen? Und was soll das alles können? Der Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) war denn am Mittwochabend im Gemeinderat nicht erstaunt, dass es das Stadtzürcher Parlament zu einem «Bouquet von Vorstössen» verleitet hatte. Aus drei Standorten wurden schliesslich zwei.