Winter in Dänemark – So schön ist die Nebensaison Jütland mit Hund: In den Dünen zwischen Nordsee und Ringkøbing-Fjord fühlen sich Vierbeiner wohl. Ein bisschen wetterfest sollten auch Frauchen und Herrchen sein. Helge Sobik

Postkartenidylle: Ein einsamer Leuchtturm in windgeformter Dünenlandschaft. Foto: Helge Sobik

Die Kaninchen in den Dünen sind vorgewarnt. Er hat es ihnen gesagt. Laut und deutlich, dass er jetzt da ist, dass er eine Woche bleibt. Und dass er ihnen nichts tun, aber vielleicht hinter ihnen herrennen wird. Zweimal laut hat er die Info in die Gegend gebellt: direkt von der Ferienhausterrasse bei Hvide Sande aus, gleich nach der Ankunft. Es kann sein, dass es nicht alle gehört haben, weil es hier an der Nordsee oft windig ist um diese Jahreszeit, stürmisch manchmal.

Auf Jütland gibt es viele Kaninchen: Flat Coated Retriever Gizmo fühlt sich hier pudelwohl. Foto: Helge Sobik

Flat Coated Retriever Gizmo jedenfalls schaut etwas verwundert sein Herrchen an: wahrscheinlich weil die Kaninchen nicht sehr beeindruckt scheinen und zwei Nager den Hals trotz der Vorwarnung frech aus dem flachen, graugrünen Wintergras recken.