Sieben Unterkünfte in der Schweiz – So schön kann Glamping im Winter sein Naturnah und trotzdem komfortabel: Glamping ist beliebt. Dass man in der Schweiz auch im Winter nicht auf dieses Erlebnis verzichten muss, zeigen diese sieben Beispiele. Markus Fässler

Hans und Ulrich empfangen in Ulrichen auf dem Dach stillgelegter Flugzeug-Hangare Gäste. PD

Ulrichen VS: Chillen auf dem Walliser Hangar

Gestatten, Hans und Ulrich unsere Namen. Hinter den beiden vorstellungsgemäss eher grauen Herren würde man jetzt nicht unbedingt eine schicke Glamping-Unterkunft erahnen. Doch genau so ist es. Von Weihnachten bis Ostern stehen sie in Form von zwei «Rooftop Glamping Domes» auf dem Dach stillgelegter Flugzeug-Hangare in Ulrichen im Obergoms VS. Was das bedeutet? Rundherum freie Sicht auf die Walliser Bergwelt! So die Wettergötter wollen, ganz in pulvrigem Schnee.

Ausgestattet sind Hans und Ulrich mit Heizkörper, Schwedenofen und einer «Chill-Ecke». Zubereiten kann man Kaffee und Tee, kochen lässt es sich hier aber nicht (dafür wird auf Restaurants in der Umgebung verwiesen). Bad mit Dusche und WC werden mit den Bewohnern des zweiten Domes geteilt und befinden sich in 30 Metern Gehdistanz, in einem gemäss Webseite «exklusiven Nobelcontainer».

Solothurn: Fondue und Gemütlichkeit

Im kleinen Fondue-Chalet des TCS-Camping Solothurn lockt ein romantisches Nachtessen. PD

Gäste des TCS-Camping Solothurn können sich über die Lage ihrer Unterkunft wahrlich nicht beklagen, liegt sie doch direkt am Ufer der gemütlich vorbeifliessenden Aare. Überaus gemütlich ist auch das Glamping-Angebot: Unter dem Motto «Moitié-Moitié» gibt es zur Übernachtung ein Nachtessen im kleinen Fondue-Chalet oder im Restaurant Pier11. Zur Auswahl stehen Hafechäs-Fondue mit Käse aus der Region, Pier11-Fondue mit Speck und Zwiebeln oder Fondue «Thomas» mit Steinpilzen.

Wer es nicht so mit Fondue hat, kann auf Raclette oder Käseschnitte umsteigen. Nach dem Abendessen lockt dann das wohlig warm geheizte «Cabane» im Stil eines kleinen, charmant eingerichteten Ferienhäuschens. Weitere Winter-Glamping-Angebote des TCS gibt es auf dem TCS-Camping Scuol, dem TCS-Camping Sion und dem TCS-Camping Lugano-Muzzano.

Zürich: Im Airstream übernachten

Sonst vor allem in den USA, hier auf dem Campingplatz Fischer’s Fritz in Zürich: Ein Wohnwagen von Airstream. PD

Eine silberne Legende – anders kann man einen Airstream nicht bezeichnen. Die Wohnwagen des gleichnamigen Herstellers aus den USA sind dank ihrer abgerundeten Form unverwechselbar. Wer einmal in einem Airstream übernachten will, muss aber nicht bis nach Amerika reisen. Denn auf dem Campingplatz Fischer’s Fritz in Zürich steht ein solcher als Glamping-Unterkunft bereit.

Ausgerüstet ist er mit Strom sowie Betten und bietet Platz für maximal vier Personen. Der Fischer’s Fritz liegt direkt am Zürichsee und bietet unter anderem moderne Duschen, eine Waschmaschine und eine Grillstelle. Essen kann man auch im Restaurant Fischer’s Fritz, das sich auf dem gleichen Areal wie der Campingplatz befindet.

Sarnen OW: Im Tiny House schlafen

Die Tiny Houses auf dem Campingplatz Seefeldpark bieten bis zu fünf Personen Platz. PD

Weniger ist manchmal mehr. Das zeigt sich etwa beim Wohnen in einem Tiny House. Das damit verbundene Leben auf kleinem Raum wird immer beliebter. Schliesslich lassen sich so mehrere Sehnsüchte, gerade von Städtern, befriedigen. Etwa weg vom Lärm und hin zur Natur. Eine solche Auszeit ist auf dem 5-Stern-Campingplatz Seefeldpark am Sarnersee möglich.

Im Zentrum der Unterkunft auf Zeit steht die Küche, die zum gemeinsamen Kochen einlädt. Das Tiny House bietet Platz für maximal fünf Personen und verfügt über ein Badezimmer mit Dusche und WC, ein Schlafsofa im Wohnzimmer, zwei Einzelbetten im Schlafzimmer und ein zusätzliches Ausziehbett.

Neuenkirch LU: Auszeit im Wurzelbaumhaus

Das Wurzelbaumhaus in Neuenkirch ist auch im Winter eine Traumunterkunft. PD

Baumhäuser wecken bei der einen oder anderen Person mit Sicherheit Kindheitserinnerungen. Zugegeben, das Wurzelbaumhaus in Neuenkirch hat mit den wilden Konstruktionen von früher nicht mehr viel gemeinsam. Auf 20 Quadratmetern warten etwa ein selbst entworfenes und gefertigtes Massivholzbett aus dem eigenen Eichenholz-Bestand, eine Bodenheizung sowie eine Kochnische mit Kühlschrank, elektrischem Wok, Mikrowelle, Teekocher und Kaffeemaschine.

Das Baumhaus wird mit Holzschnitzeln aus dem eigenen Wald beheizt, das Trinkwasser stammt aus einer eigenen Quelle. Während des Aufenthaltes befindet man sich drei Meter über dem Boden und kann so die herrliche Aussicht bestens geniessen. Im Angebot inklusive ist das Frühstück. Dafür werden am Morgen via Korbaufzug verschiedene Brotsorten angeliefert, weitere Lebensmittel wie Eier oder Käse stehen im Kühlschrank parat. Halbpension ist zusätzlich buchbar. Zur Auswahl stehen dann täglich sieben Menüs mit Dessert.

Atzmännig SG: Im komfortablen Holz-Iglu nächtigen

Die Pods befinden sich in unmittelbarer Nähe der Talstation Atzmännig. PD

Wer auch im Winter nicht aufs Glampen verzichten will, ist in einem der 12 Quadratmeter grossen «PODhouses» auf dem Atzmännig am richtigen Ort. Die Unterkünfte sind eine Art Iglu aus Holz und eine komfortable Alternative zum Zelt. Geschlafen wird dabei in einem richtigen Bett, den Schlafsack muss man jedoch selbst mitnehmen. Die «PODhouses» stehen auf einer gemütlichen Waldlichtung bei der Talstation Atzmännig, bieten Platz für bis zu sechs Personen und sind mit Strom, Licht sowie einer elektrischen Heizung ausgestattet. Die Sanitäranlagen mit Duschen und WCs befinden sich rund 120 Meter entfernt. Im Winter locken die nahegelegenen Skipisten sowie zwei ausgeschilderte Schneeschuh-Trails.

Frühstücken kann man im Restaurant Atzmännig Lodge oder sich eine «Zmorge-Box» bequem ins Holz-Iglu liefern lassen. Übrigens: Den Gästen steht ein spezielles Holzhäuschen mit Grillstelle zur Verfügung, die man als Aufenthaltsraum mit Ofen nutzen kann.

Davos Klosters GR: Wohlige Wärme im Eis

Die Bar des Igludorfes ist ein Treffpunkt für die Gäste. PD

Auf 2620 Metern über Meer zu übernachten, ist bereits ein spezielles Erlebnis. Noch exklusiver wird es, wenn man mitten im Skigebiet in einem Iglu aus Eis schläft. Möglich macht es das Iglu-Dorf Davos Klosters. In den verschiedenen Suiten warten Annehmlichkeiten wie ein privater Whirlpool, eine Sauna sowie aussergewöhnliche Schnee- und Eiskunst.

Damit man in der Nacht auch sicherlich nicht friert, liegt ein Expeditionsschlafsack für Temperaturen von bis zu minus 40 Grad parat. Wer eine der Suiten bucht, kommt zudem in den Genuss eines Käsefondues, einer geführten nächtlichen Schneeschuhtour und eines Frühstücks im Bergrestaurant. Das Iglu-Dorf Davos Klosters öffnet seine Tore am 25. Dezember 2022. Das Iglu-Dorf macht in der Schweiz auch in Zermatt und Gstaad halt.

