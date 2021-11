Explosion der Fallzahlen – So schüttelt Corona die Schulen durch Spucktests für alle? Maske ab der ersten Klasse? Wie sich die Regensdorfer Schulen dem Virus entgegenstemmen. Daniel Schneebeli

Im Testzentrum stapeln sich die Kisten mit dem Testmaterial, und Helferinnen des Samaritervereins sind an der Arbeit. Jede Woche werden im Schulhaus Ruggenacher rund 450 Schülerinnen und Schüler getestet. Foto: Urs Jaudas

Im Corona-Testzentrum im Schulhaus Ruggenacher 2 stehen Nina Lüscher und zwei Helferinnen vom Samariterverein. Sie haben alles vorbereitet für den Massentest, der an diesem Dienstagmorgen in der Sekundarschule wieder stattfindet. Rund 40 Plastikkisten stapeln sich, für jede Schulklasse mindestens eine. Inhalt: Testkits mit Salzwasserlösung, Spucktrichter für alle, die am PCR-Test teilnehmen, dazu eine Klassenliste, auf denen die Teilnehmenden aufgeführt sind.

Nina Lüscher, die Assistentin der Schulleitung, ist hauptverantwortlich für die Corona-Tests in der Schule. Als ehemalige Asien-Spezialistin bei Kuoni Reisen ist sie krisenerprobt. Sars, Vogelgrippe und Tsunami, alles hat sie im Job schon miterlebt. Nun ist sie seit Mai im Ruggenacher 2 Assistentin von Schulleiterin Rita Frei – und wieder Krisenmanagerin.